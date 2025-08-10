Базовая социальная помощь: в каких случаях в ее назначении откажут

Украинцы с низким уровнем дохода имеют право на базовую социальную помощь (БСД). Размер такой помощи будет рассчитываться индивидуально как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за последний квартал.

Но в помощи могут отказать из-за ряда причин, указанных в постановлении Кабмина от 25.03.2025 № 371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи», разъяснили специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Они назвали эти причины:

- в составе семьи по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы, есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые не работали, не проходили военной службы, не осуществляли предпринимательскую или независимой профессиональной деятельности, не обучались по дневной или дуальной форме получения образования, не зарегистрированы в центре занятости как безработные или не учтены как ищущие работу, суммарно более трех месяцев в течение периода, за который учитываются доходы (кроме исключений, указанных в Порядке, утвержденном постановлением);

- лица, входящие в состав семьи, в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за БСД или во время ее получения совершили операцию на сумму, превышающую 100 тыс. грн;

- члены семьи в течение 12 месяцев перед обращением покупали валюту или банковские металлы на общую сумму, на дату проведения операции превышающую 100 тыс. грн, имеют на вкладном (депозитном) банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. грн;

- на дату обращения в собственности семьи есть вторая квартира/дом (кроме тех, что расположены на территориях возможных или активных боевых действий, или временно оккупированных рф);

- на дату обращения в собственности семьи больше, чем один автомобиль, транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа) и другие факторы, предусмотренные Порядком.

Выплата базовой социальной помощи может быть прекращена по заявлению уполномоченного представителя семьи или в случае смерти уполномоченного представителя семьи.

Помощь также может быть прекращены досрочно, если изменятся обстоятельства или будут выявлены нарушения.

О том, кто может подавать заявку на базовую социальную помощь и какие документы нужны для этого, читайте в материале «ФАКТОВ».

