В Украине выросли выплаты работающим пенсионерам: о каких суммах идет речь

По состоянию на 1 июля 2025 года в Украине насчитывалось 10,3 млн. пенсионеров, при этом продолжают работать 2,8 млн. человек. Средний размер их выплат, конечно, не «дотягивает» до размера пенсий судей и прокуроров.



Но в целом на 520 гривен выше, чем выплаты людям, решившим не продолжать работать — такую информацию приводит сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ).



Так, в июле 2025 года средний размер пенсий составил 6 410,17 гривен, у работающих пенсионеров — 6 974,61 гривен.

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С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 10,7% (на 671,85 гривен).

В настоящее время пенсионные выплаты получают:

по возрасту — 72,82% пенсионеров;

по инвалидности — 14,90%;

в случае потери кормильца — 6,63%;

за выслугу лет — 5,09%;

социальные пенсии — 0,52%;

пожизненное содержание судей — 0,04%.

В ПФУ напоминают, что за 2024 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3% (на 641,71 гривен) до 6 302,76 гривен За 2023 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 12% старше 60 лет составляет 13,1%.

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Напомним, что люди, которые выходят на заслуженный отдых, имеют право просить ПФУ при исчислении пенсии не учитывать периоды, когда во время войны они получали низкие доходы. Это позволит несколько увеличить размер пенсии, ведь она зависит от размера зарплаты и уплаченных взносов. При этом время, если гражданин официально работал и платил социальные взносы, в страховой стаж засчитывается.

Фото — Pixabay

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