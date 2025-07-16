41.46 / 42.00 48.41 / 49.07
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В Украине выросли выплаты работающим пенсионерам: о каких суммах идет речь

9:24 16 июля 2025
В Украине количество работающих пенсионеров составляет 2,8 млн человек. Фото - Pixabay

По состоянию на 1 июля 2025 года в Украине насчитывалось 10,3 млн. пенсионеров, при этом продолжают работать 2,8 млн. человек. Средний размер их выплат, конечно, не «дотягивает» до размера пенсий судей и прокуроров.

Но в целом на 520 гривен выше, чем выплаты людям, решившим не продолжать работать — такую информацию приводит сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Так, в июле 2025 года средний размер пенсий составил 6 410,17 гривен, у работающих пенсионеров — 6 974,61 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 10,7% (на 671,85 гривен).

В настоящее время пенсионные выплаты получают:

  • по возрасту — 72,82% пенсионеров;
  • по инвалидности — 14,90%;
  • в случае потери кормильца — 6,63%;
  • за выслугу лет — 5,09%;
  • социальные пенсии — 0,52%;
  • пожизненное содержание судей — 0,04%.

В ПФУ напоминают, что за 2024 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3% (на 641,71 гривен) до 6 302,76 гривен За 2023 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 12% старше 60 лет составляет 13,1%.

РЕКЛАМА

Напомним, что люди, которые выходят на заслуженный отдых, имеют право просить ПФУ при исчислении пенсии не учитывать периоды, когда во время войны они получали низкие доходы. Это позволит несколько увеличить размер пенсии, ведь она зависит от размера зарплаты и уплаченных взносов. При этом время, если гражданин официально работал и платил социальные взносы, в страховой стаж засчитывается.

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

261

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Астропрогноз на июль - Кому повезет в ближайшие дни

Выигрыш в лотерею, неожиданный доход или наследство: кому очень скоро улыбнется финансовая удача

Как эффективно отмыть унитаз - Средство для очищения унитаза - Фото: The Spruce

Отмоет не только посуду, но и грязный унитаз: уникальное средство для очищения

Таро-прогноз на 17 июля 2025 года для всех знаков зодиака

Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля

Гороскоп на 16 июля. Фото - Pixabay

Стрельцам сегодня полезно помечтать, а Козерогам не следует торопиться: гороскоп на 16 июля

Следующий материал
Новости партнеров