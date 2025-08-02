В Славянске после налета дронов повреждены многоэтажки, гостиница и общежитие (фото, видео)

В последний день июля оккупационные войска днем нанесли удар по центру Краматорска Донецкой области. А в ночь на 2 августа Славянск, граничащий с Краматорском, в очередной раз подвергся воздушной атаке со стороны врага. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

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«Утро, Славянск! Суббота, 2 августа. Ночью произошел очередной обстрел общины. БПЛА типа „шахед“. Центральная часть. Повреждена одна из визиток города — гостиница „Славянск“», — написал он.

Также повреждения получили близлежащие многоэтажки и общежитие. Один человек ранен.

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Как сообщали «ФАКТЫ», вечером 1 августа россияне ударили по вокзалу в Сумах и по Киевскому району Харькова. В Харькове в результате удара пострадали 11 человек, среди которых двое детей и пятимесячный младенец.

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