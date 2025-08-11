Прекрасная замена мороженому: красавица с волшебным голосом Алина посоветовала рецепт идеального десерта для лета всего из двух ингредиентов

Известная блогерша Alina FooDee, предложившая рецепт вкусного медового рулета с яблоками, рассказала, как приготовить летний десерт, который может заменить мороженое.

«Очень простой освежающий десерт из апельсинового сока. Всего два основных ингредиента — апельсиновый сок и кукурузный крахмал. В этот десерт можно не добавлять сахар! Можно использовать свежевыжатый сок без мякоти, а можно приготовить из магазинного сока. Десерт легкий, свежий, совсем нежирный — то, что нужно, когда жарко», — утверждает Алина.

Ингредиенты:

Кукурузный крахмал — 60 г

Апельсиновый сок — 500 мл

Сахар — по вкусу и по желанию

Приготовление:

Крахмал хорошо перемешать с апельсиновым соком. Можно добавить сахар.

Заваривать на медленном огне, постоянно помешивая.

Когда масса загустела, после закипания проварить еще минуту, чтобы крахмал заварился.

Оставить массу до полного застывания.

Затем поставить в холодильник на час-два, чтобы масса стабилизировалась.

Своим рецептом ягодного десерта также поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

