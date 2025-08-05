Ягодный десерт без сахара за пять минут: вкусно так, как в ресторане

Сезон ягод восхитителен. Голубика, малина, черника — настоящие драгоценности природы. Не случайно ювелиры делают украшения, стилизуя под ту или иную ягоду.

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А еще ягоды — это источник витаминов, которые очень важны для здоровья. Так почему бы не приготовить ягодный десерт? Причем не используя сахар, сливки или молоко? Сделайте это сейчас, так как летний сезон проходит очень быстро. Не успеете оглянуться — и лето останется лишь в воспоминаниях. А еще стоит заготовить ягоды на зиму, чтобы готовить вкусные десерты, даже когда за окном мороз и метель.

Очень важна эстетичная подача блюд. Заранее продумайте, как подадите десерт и украсите его. Можно использовать винтажные креманки, сочетая их с современной сервировкой. Это модно.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом великолепного лакомства.

Ягодный десерт РЕКЛАМА 2 замороженных банана

Сок лимона

200 г ягод

Половинка авокадо

Все ингредиенты перебить в блендере. Подавать красиво, как в ресторане!

И приятного аппетита!

Напомним рецепт корзинки из лаваша с ягодами и персиками.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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