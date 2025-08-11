Экс-работница ПФУ готовила ракетный удар по Запорожью: правоохранители сорвали план россии

СБУ задержала агента гру рф, которая готовила новый ракетный удар врага по Запорожью.

Как выяснили в спецслужбе, под прицелом оккупантов находились производственные помещения и опорные электроподстанции, питающие заводы прифронтового города.

Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка завербовала экс-работницу местного управления Пенсионного фонда, попавшую в поле зрения фсб из-за своих антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах.

Для выполнения враждебных задач агент обходила местность, пытаясь выявить производственные и энергообъекты.

Дополнительно она «втемную» выспрашивала нужные ей разведданные у знакомого инженера-программиста одного из местных предприятий машиностроительной отрасли.

Предательница координировала свои действия с кадровым сотрудником российской разведки через анонимный чат в мессенджере.

Женщина была задержана «на горячем», когда она фотографировала периметр заводского энергообъекта.

На месте происшествия у нее изъяли смартфон с гугл-картами, на которых она обозначала потенциальные цели для оккупантов.

Российской приспешнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях в Киеве СБУ задержала российского агента, который расставлял «видеоловушки», чтобы корректировать удары по столице.

