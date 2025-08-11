«Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк

Полевые цветы — дикорастущие растения, которые никто не сеет и не садит. Однако они растут, не нуждаясь в уходе, и радуют мир своей красотой. Ромашки, васильки, маки, клевер, колокольчики, одуванчики являются частью природного ландшафта и вместе создают невероятные картины. Их красота воспета лириками. «Любовь подобна полевым цветам: ее часто можно найти в самых неожиданных местах», — писал американский поэт и эссеист Ральф Волдо Эмерсон. А английский поэт и художник Уильям Блейк говорил о том, что в полевом цветке можно увидеть небеса. Не оставили без внимания красоту полевых цветов и украинские художники. Их работы действительно вдохновляют. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер, исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала об изображении цветов в работах отечественных художников-фарфористов.

«Каждый цветок будто рассказывает свою легенду»

— Эта керамическая кружка «Благоухание степи» в росписи львовского художника Александра Опария, созданная два года назад, поражает изящной детализацией и тонким колоритом, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Степные травы на чашке словно оживают. На переднем плане композиции изображен нежный клевер, являющийся символом удачи. А рядом — кипрей, одуванчик и другие растения. Основание и ручка кружки украшены тонкой золотой каймой, которая придает изделию изысканное торжество. Каждый цветок будто рассказывает свою легенду, даря нам краски и ароматы украинской степи.

ВІДЕО ДНЯ

О. Опарий. Кружка «Благоухание степи». Львов. 2023

— Как же красиво!

РЕКЛАМА

— А вот комплект Елены Жерновой «Счастье рядом», созданный в 2017 году. На переднем плане пара чашек с блюдцами. Художница изображает на них роскошные колосья пшеницы и нежно-голубые васильки. Кульминационным центром сета является большое декоративное блюдо, открывающееся перед зрителем как бескрайняя степная равнина после дождя. Ободок блюдца охвачен орнаментом, вдохновленным традиционной вышивкой.

Е. Жернова. «Счастье рядом». Одесса. 2017

Работа «Счастье рядом» — это эмоциональный гимн красоте украинской степи. Она будто обогревает теплом степных утренних лучей, даря ощущение того, что счастье рядом — в каждом глотке чая. «Степная Украина — ХХI» — так называлась персональная выставка Елены Жерновой, которая открылась в октябре 2017 года в Одесском областном центре украинской культуры.

«В декоре блюда Елены Жерновой — слова Иисуса из Нагорной проповеди: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут…»

— Какая работа в этой серии Елены Жерновой ваша любимая?

РЕКЛАМА

— Одна из них — декоративное блюдо «Посмотрите на лилии полевые». Работа поражает своей нежной визуальной поэзией. Белый фарфоровый фон блюда кажется полупрозрачным, легким, как утреннее дыхание над лугами, еще залитыми росой. Декоративное блюдо разделено на две выразительные зоны: центральную, посвященную пышному букету лилий, и периферийную — с декоративной рамкой из золотых орнаментальных завитков и рукописного текста. В декоре блюда Елены Жерновой — слова Иисуса из Нагорной проповеди: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут…» Полевые лилии являются метафорой, раскрывающей одну из жизненных истин. В этой знаменитой проповеди Иисус Христос упоминает полевые цветы как пример Божьей заботы о своих творениях, ведь Бог одевает цветы в такие наряды, что «и Соломон во всей славе своей не одевался так». Таким образом Иисус доносит послание, что люди должны довериться Богу и думать прежде всего о духовном, а не о материальном.

Красота нежных лепестков лилий передана почти фотореалистично. Какая палитра красок! Мы видим лепестки разных оттенков — нежного белого, светло-сиреневого, лососево-коричневого и насыщенного красного. Периметр тарелки обрамлен широкой полосой изящного золотого орнамента, выполненного в стиле рококо с переплетением цветочных мотивов, арабесок и барельефных гирлянд. В самом центре тарелки — круглый медальон с позолоченным растительным узором, словно вытесанный на камне. Наружный ободок украшен мелкими стилизованными цветками и листочками.

— Кто еще из украинских художников превозносит в своем творчестве полевые цветы?

— Очаровывает красотой блюдо художницы Юлии Красной «Одуванчики и улитка». Воздушные одуванчики, мелкие цветы, улитка и насекомые создают симфонию лета. Это декоративное блюдо — настоящий гимн природе. Каждый элемент говорит зрителю на языке детского очарования и взрослого внимания к красоте. Центральным мотивом являются одуванчики — во всех фазах своего бытия: ярко-желтые, как солнечные вспышки, и воздушные, пушистые, готовые взлететь при первом дуновении ветерка. Их шарики кажутся прозрачными, словно сотканными из мечтаний, в сиянии тысячи мелких семян. Каждая деталь, как в книжной иллюстрации с детства, прорисована с любовью и точностью. Очаровывает мир мелких обитателей леса — улитка с закрученным рельефным панцирем, бабочки, несущие цвета неба и огня… Композиция наполнена движением, которое одновременно спокойное и непринужденное, как в мире живой природы. Цветовая гамма насыщенная и гармоничная: теплые охристо-золотые тона фона взаимодействуют с зеленью листьев, с фиолетово-синими, красными, розовыми и белыми цветами, создавая эффект живого полотна. Это не просто декоративное изделие, а настоящая ода земле, ее радостям и ежедневному чуду.

РЕКЛАМА

Ю. Красная «Одуванчики и улитка». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1990-е

— Очень солнечная, красочная работа! Настоящая ода лету!

— А вот прекрасная работа супругов Марфы Тимченко и Ивана Скицюка, созданная на Барановском фарфоровом заводе в 1971 году. В керамическом декоративном блюде «Одуванчик» видим фантасмагорию солнца, света и счастья. Желто-золотистые «сферы» одуванчиков словно излучают теплое сияние. Композиция полна жизни: листья пульсируют сочной зеленью, контуры подчеркнуты темным очертанием, а в межцветковом пространстве угадываются стилизованные птицы — символы гармонии и изобилия.

И. Скицюк, М. Тимченко. Декоративная тарелка «Одуванчик». Барановский фарфоровый завод. 1971

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Ранее в интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора Людмила Карпинская-Романюк рассказала о лучших образцах сервизов с пейзажами в творчестве талантливых соотечественников.

Фото в заголовке: Е. Жернова. «Посмотрите на полевые лилии». Одесса. 2017

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

90

Читайте нас в Facebook