Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
Правильно подобранный цвет — это не просто эстетика, а настоящий инструмент для создания гармоничного и яркого образа. Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал главные тренды летних аксессуаров, на своей странице в Instagram рассказал, какие именно оттенки способны подчеркнуть естественную красоту и даже визуально уменьшить возраст женщины.
По мнению дизайнера, лавандовый — один из самых эффективных цветов для омоложения. Нежный пастельный тон скрывает недостатки, добавляет эффекта «цветения» и лучше всего подходит светлокожим блондинкам с голубыми или серыми глазами.
Светло-голубой — освежает и добавляет глубины образу. Идеален для летнего сезона, особенно для девушек со светлыми или русыми волосами и голубыми или зелеными глазами, считает Андре Тан.
Нежно-розовый и коралловый — теплые оттенки, которые добавляют мягкости и естественного румянца. Подходят всем типам внешности, позволяя выглядеть сияюще даже без макияжа.
Андре Тан уверен, что молочный — это универсальный цвет, который освежает и легко комбинируется с другими элегантными тонами: бежевым, карамельным, нежно-серым.
«Выбирайте оттенки, которые подчеркивают ваши природные особенности — и вы будете выглядеть моложе как минимум на 10 лет!» — советует Андре Тан.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самых модных цветах осени-2025.90
