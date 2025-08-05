Самые модные цвета осени-2025: возможно, одежда этих оттенков есть в вашем гардеробе

Скоро осень. Для тех, кто ее любит, это прекрасная пора. Осенняя прохлада, яркие краски природы — листьев на деревьях, винограда, яблок, рябины… Кстати, уже сейчас стоит продумать осенний гардероб. Какие же модные оттенки осени-2025?

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Первенство держит «мокко мусс», который объявлен цветом года. Также на пике популярности будет оттенок «горячий шоколад». Из зеленых оттенков в фаворе оттенки папоротника. Из синих — лионский синий. Это цвет платьев, которые носили француженки в позапрошлом веке. Он неяркий, глубокий с винтажными нотками. Также в моде фиолетовый с винтажными нотками. Очень красиво смотрятся в осеннем гардеробе винные тона.

Интересно, что среди фаворитов осени — белый. Если говорить о сером, то это цвет облаков. Если речь идет о красном, то это цвет мака.

Возможно, вещи этих оттенков есть и в вашем гардеробе? Умело скомпонуйте их — и вы получите модный образ. Не бойтесь экспериментировать. Только в процессе экспериментов приходят интересные идеи.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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