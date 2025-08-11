В жизни больше не вернусь: популярная актриса поделилась опытом

Популярная актриса, звезда сериала «Крипосна» Ксения Мишина, которая ранее шокировала признанием, поделилась опытом своего пребывания в США. Известно, что сейчас Ксения вместе с сыном Платоном находятся в Нью-Йорке.

ВІДЕО ДНЯ

На своей странице в социальной сети Ксения выкладывает фото и видео из поездки и делится впечатлениями. Мишина вместе с сыном изучает местную кухню, посещает достопримечательности и популярные магазины.

Ксения Мишина с сыном путешествуют по США. Фото из соцсети

«Я не знаю, как здесь жить, но для туриста — это точно дофаминовая ловушка», — написала Ксения.

РЕКЛАМА

Актриса и ее сын Платон изучают местную кухню. Фото из соцсети

Подписчики отреагировали на признание Мишиной и поделились своим опытом.

— Сложно жить сначала, очень, особенно начиная все с нуля с сыном, но впоследствии находишь плюсы, стараешься замечать чистоту и все прекрасное — вроде бы становится легче, — поделились впечатлением. — Самое главное — это язык и цель. Без этого — капец.

РЕКЛАМА

Фото - скриншот

— Мы прожили в Нью-Йорке полтора года, был на реабилитации, в жизни больше не вернусь! — написали об опыте. — Но на неделю туристам можно приехать, чтобы посмотреть, что детские мечты лучше оставить мечтами!

Фото - скриншот

— Да, в США дофамин шкалит и нос к верху, будто побывал на самом пике счастья, будто каждый день снимаешься в кино, — добавили в комментариях.

РЕКЛАМА

Напомним, в прошлом году Ксения уже бывала в Нью-Йорке, где давала мастер-классы по актерству.

Фото из соцсети

727

Читайте нас в Facebook