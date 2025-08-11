- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
- 11.08 23:35 Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
- 11.08 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
- 11.08 22:01 Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
- 11.08 21:31 Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
- 11.08 21:02 Пятна от травы на вашей любимой одежде: помогут эффективные домашние средства
- 11.08 20:46 «Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 11.08 20:33 За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой
- 11.08 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
- 11.08 20:06 Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда
- 11.08 19:54 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.08 19:42 Речь пойдет о территории: Рютте спрогнозировал последствия переговоров путина и Трампа 15 августа
В жизни больше не вернусь: популярная актриса поделилась опытом
Популярная актриса, звезда сериала «Крипосна» Ксения Мишина, которая ранее шокировала признанием, поделилась опытом своего пребывания в США. Известно, что сейчас Ксения вместе с сыном Платоном находятся в Нью-Йорке.
На своей странице в социальной сети Ксения выкладывает фото и видео из поездки и делится впечатлениями. Мишина вместе с сыном изучает местную кухню, посещает достопримечательности и популярные магазины.
«Я не знаю, как здесь жить, но для туриста — это точно дофаминовая ловушка», — написала Ксения.
Подписчики отреагировали на признание Мишиной и поделились своим опытом.
— Сложно жить сначала, очень, особенно начиная все с нуля с сыном, но впоследствии находишь плюсы, стараешься замечать чистоту и все прекрасное — вроде бы становится легче, — поделились впечатлением. — Самое главное — это язык и цель. Без этого — капец.
— Мы прожили в Нью-Йорке полтора года, был на реабилитации, в жизни больше не вернусь! — написали об опыте. — Но на неделю туристам можно приехать, чтобы посмотреть, что детские мечты лучше оставить мечтами!
— Да, в США дофамин шкалит и нос к верху, будто побывал на самом пике счастья, будто каждый день снимаешься в кино, — добавили в комментариях.
Напомним, в прошлом году Ксения уже бывала в Нью-Йорке, где давала мастер-классы по актерству.
Фото из соцсети727
Читайте нас в Facebook
Некоторые украинцы получат дополнительные выплаты: кому будут доступны почти 20 тысяч грн к отопительному сезону