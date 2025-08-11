41.12 / 41.65 47.96 / 48.60
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В жизни больше не вернусь: популярная актриса поделилась опытом

19:19 11 августа 2025
Ксения Мишина находится в США. Фото из соцсети

Популярная актриса, звезда сериала «Крипосна» Ксения Мишина, которая ранее шокировала признанием, поделилась опытом своего пребывания в США. Известно, что сейчас Ксения вместе с сыном Платоном находятся в Нью-Йорке.

На своей странице в социальной сети Ксения выкладывает фото и видео из поездки и делится впечатлениями. Мишина вместе с сыном изучает местную кухню, посещает достопримечательности и популярные магазины.

Ксения Мишина с сыном путешествуют по США. Фото из соцсети

«Я не знаю, как здесь жить, но для туриста — это точно дофаминовая ловушка», — написала Ксения.

РЕКЛАМА
Актриса и ее сын Платон изучают местную кухню. Фото из соцсети

Подписчики отреагировали на признание Мишиной и поделились своим опытом.

— Сложно жить сначала, очень, особенно начиная все с нуля с сыном, но впоследствии находишь плюсы, стараешься замечать чистоту и все прекрасное — вроде бы становится легче, — поделились впечатлением. — Самое главное — это язык и цель. Без этого — капец.

РЕКЛАМА
Фото - скриншот

— Мы прожили в Нью-Йорке полтора года, был на реабилитации, в жизни больше не вернусь! — написали об опыте. — Но на неделю туристам можно приехать, чтобы посмотреть, что детские мечты лучше оставить мечтами!

Фото - скриншот

— Да, в США дофамин шкалит и нос к верху, будто побывал на самом пике счастья, будто каждый день снимаешься в кино, — добавили в комментариях.

РЕКЛАМА

Напомним, в прошлом году Ксения уже бывала в Нью-Йорке, где давала мастер-классы по актерству.

Фото из соцсети

727

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Люди, фото https://ru.freepik.com/

Наступает ваше звездное время: карты Таро назвали счастливчиков новой недели

Украинские семьи получат 19 400 грн на отопление твердым топливом

Некоторые украинцы получат дополнительные выплаты: кому будут доступны почти 20 тысяч грн к отопительному сезону

Маринованные баклажаны. Фото из открытых источников

Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Прививка розы

В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов

Следующий материал
Новости партнеров