- 00:54 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 24.06 22:26 Самые модные цвета лета: возможно, вещи этих оттенков у вас есть в шкафу
- 24.06 21:59 Рыбный риет: вкусно так, что не оторваться
- 24.06 21:29 Мы вместе: Хейли Бибер ответила на слухи о разводе с Джастином
- 24.06 21:13 В Casino.ua объявили о партнерстве с провайдером Push Gaming: что известно
- 24.06 21:00 Съешьте фрукт за два часа до сна: со сном не будет проблем
- 24.06 20:50 Украина не выживет, если будет растворена в паспортах других государств, — Пелюховский
- 24.06 20:45 «Фарфоровые сервизы с орнаментами вышиванки поражают красотой и изысканностью», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 24.06 20:33 С 2014 года неоднократно участвовал в боевых действиях: в Донецкой области погиб полицейский из Тернополя
- 24.06 20:06 Уместно в будни и на праздники: готовим кабачковые рулетки с помидорами
- 24.06 20:02 Все плохо — это нормально: Ксения Мишина шокировала признанием
- 24.06 19:54 Стрельцам — «Туз Пентаклей», Весам — &quoаt;Король Жезлов", а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 25 июня
Все плохо — это нормально: Ксения Мишина шокировала признанием
Популярная актриса, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина, недавно отпраздновавшая день рождения, откровенно рассказала о своем состоянии. Известно, что актриса сейчас находится в путешествии за границей и на странице в социальной сети выкладывает фотографии с моря и мотивационные советы своим подписчикам. Известно, что уже несколько лет актриса придерживается здорового образа жизни и очень следит за своим здоровьем. Ксения ответила на вопрос, что она делает в те дни, когда кажется, что все плохо.
«Наше тело устроено таким образом, что мы не можем не реагировать, — написала Мишина. — Все плохо — это нормально. Главное видеть все со стороны и вовремя уметь переключать себя».
Актриса призналась, что научилась не привязываться к людям, но признала, что все мы — единое целое.
«Мы единое целое, — выразилась Ксения. — Это доказано не только любовью, но и физикой: энергия одного влияет на другого. Но в то же время каждый из нас одинок. Это парадокс, в котором и скрывается глубина».
Мишина, известная своим последовательным изучением правильного питания, призналась, что периодически голодает.
«Голодаю стабильно раз в неделю, — сообщила актриса. — И главное, чтобы это был один и тот же день. Таким образом организм привыкает и не воспринимает этот день как стресс). Пью только воду и травяные чаи».
Ранее актриса признавалась, что пережила сильное выгорание.487
Читайте нас в Facebook
Стрельцам — «Туз Пентаклей», Весам — &quoаt;Король Жезлов", а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 25 июня