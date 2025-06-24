Популярная актриса, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина, недавно отпраздновавшая день рождения, откровенно рассказала о своем состоянии. Известно, что актриса сейчас находится в путешествии за границей и на странице в социальной сети выкладывает фотографии с моря и мотивационные советы своим подписчикам. Известно, что уже несколько лет актриса придерживается здорового образа жизни и очень следит за своим здоровьем. Ксения ответила на вопрос, что она делает в те дни, когда кажется, что все плохо.

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«Наше тело устроено таким образом, что мы не можем не реагировать, — написала Мишина. — Все плохо — это нормально. Главное видеть все со стороны и вовремя уметь переключать себя».

Актриса призналась, что научилась не привязываться к людям, но признала, что все мы — единое целое.

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«Мы единое целое, — выразилась Ксения. — Это доказано не только любовью, но и физикой: энергия одного влияет на другого. Но в то же время каждый из нас одинок. Это парадокс, в котором и скрывается глубина».

Мишина, известная своим последовательным изучением правильного питания, призналась, что периодически голодает.

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«Голодаю стабильно раз в неделю, — сообщила актриса. — И главное, чтобы это был один и тот же день. Таким образом организм привыкает и не воспринимает этот день как стресс). Пью только воду и травяные чаи».

Ранее актриса признавалась, что пережила сильное выгорание.

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