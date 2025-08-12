- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Украинский бизнес берет кредиты на производство дронов и не только
По данным НБУ, в Украине растет количество выданных кредитов, и их число будет только увеличиваться. В целом за 1-е полугодие 2025 года количество коммерческих кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, выросло на 5%.
Такие данные «ФАКТАМ» привела Оксана Шульга, директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Глобус». По ее словам, подобный рост стал возможен благодаря системному внедрению совместных программ между производителями/поставщиками основных средств для ведения бизнеса и коммерческими банками.
Так, формула успешного развития кредитования достаточно проста: предоставление кредита должно учитывать интересы всех участников «цепочки» — производителей/дилеров, банков и, главное, заемщиков. Благодаря общим программам ставки по кредитам в среднем на 1−2% годовых ниже среднерыночных, и составляет 17−18%, что в отдельных случаях является хорошей альтернативой государственным программам.
С начала года существенно возросла потребность в производственном оборудовании для небольших предприятий, которое может использоваться по двойному назначению (например, для изготовления запчастей для нужд ВСУ, или элементов РЭБ-средств, БпЛА, станций управления беспилотными системами
- Малый и средний бизнес адаптируется под военные условия. И вполне логично, что возникает спрос на качественное и специализированное оборудование. Основное преимущество именно небольших предприятий — в их большей гибкости и способности быстро принимать решение о потребности в кредитовании, — отметила банкирша.
В целом же 35% взятых бизнесом кредитов приходятся на автотранспорт, 30% - на производственное оборудование, 20% - сельскохозяйственную технику и 15% на оборудование для сферы услуг.
Оксана Шульга обратила внимание, что большинство кредитов для МСБ по партнерским программам (а это около 80%) предоставляются на сумму до 3 млн грн и сроком до 5 лет. При этом средняя сумма кредита составляет 1,3 млн грн. По ее мнению, крайне важен тот факт, что более 90% таких кредитов выплачиваются досрочно.
По ее словам, более 70% кредитов по партнерским программам, выданным во второй половине 2022 года сроком на 3 года, уже полностью погашены.
По данным Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс», на 1 июля 2025 года объем кредитного портфеля малого и среднего бизнеса (МСБ) достиг 616,6 млрд грн.
Наибольшая доля приходится на кредиты, выданные средним предприятиям — 47% (290,7 млрд грн). Микробизнес привлек 38% (234,4 млрд грн), а малые компании — 15% (91,5 млрд грн).
В то же время, 75% портфеля номинировано в гривне, что подтверждает постепенное укрепление позиций национальной валюты в финансировании бизнеса. При этом почти половина кредитов (48%) выданы на срок до 1 года.
Вместе с тем Оксана Шульга прогнозирует, в случае снижения учетной ставки НБУ до 14−14,5% кредиты станут еще дешевле. В то же время размещать деньги на депозите лучше сейчас, чтобы получить по ним повышенные проценты.41
