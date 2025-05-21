В Украине растет объем кредитов: что известно о займах для компаний и населения

По итогам первого квартала 2025 года, банки ускорили темпы кредитования бизнеса, также финучреждения активно увеличивают объемы кредитования граждан, сообщают в НБУ.

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Прирост кредитного портфеля клиентов банков ускоряется, банки остаются устойчивыми благодаря запасу капитала, а сохранение прибыльности сектора будет способствовать дальнейшему наращиванию кредитного портфеля. Об этом сообщили в НБУ со ссылкой на данные Обзора банковского сектора за I квартал 2025 года.

«Рост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса за первый квартал ускорился до 9,5% к предыдущему кварталу и до 28,4% в годовом измерении. Банки всех групп активно наращивали объемы кредитов. Традиционно росли объемы кредитов аграриям, предприятиям оптовой торговли, а также в сфере строительства и машиностроения», — рассказали в Нацбанке.

По данным НБУ, в первом квартале в Украине возрастала роль несубсидированного кредитования бизнеса, а удельный вес субсидированных кредитов в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» в общем чистом работающем портфеле бизнеса сократился до 31,2%. Среди основных причин — сохранение благоприятных условий кредитования вне программы и устойчивый спрос на несубсидированные кредиты. «Поскольку задолженность перед банками по компенсации процентов сохраняется, программа требует дальнейшего совершенствования, сосредоточения поддержки на инвестиционных проектах и кредитовании в более рискованных регионах», — говорят аналитики Нацбанка.

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Кроме этого, как отметили в НБУ, в Украине сохраняется спрос бизнеса на финансирование капитальных инвестиций, и за первый квартал кредиты сроком более трех лет увеличились на 8,5%. Более быстрыми темпами росли среднесрочные займы со сроком погашения от одного до трех лет — на 21,6% за первый квартал и более чем на 34% за год.

В Нацбанке рассказали и об активности банков в кредитовании населения. В частности, объем чистых гривневых кредитов физическим лицам растет: он вырос на 6,7% за квартал и на 35,9% за год. Главным образом, это происходит из-за роста объемов необеспеченных займов. А вот рост портфеля ипотечных кредитов, по данным Нацбанка, замедляется третий квартал подряд. Это объясняется дальнейшей перестройкой и соответствующим замедлением доминирующей в ипотечном кредитовании программы «єОселя».

«Качество кредитного портфеля улучшается. Доля корпоративных заемщиков, которые допустили дефолт по гривневым кредитам в первом квартале, снизилась до около 3% - это лучше средних показателей до полномасштабного вторжения. Определение неработающих кредитов (NPL) по обновленной методологии согласно требованиям ЕС не оказало существенного влияния на долю NPL. Эта доля сократилась на 1,7 п.п. за квартал и на 7,5 п.п. за год — до 28,6%», — говорится в сообщении Национального банка Украины.

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Что касается средств физических лиц на счетах в банках, то, по данным НБУ, объем гривневых средств вырос на 0,5% за квартал и на 12,5% за год. При этом, отметили аналитики НБУ, незначительное январское сезонное снижение средств компенсировалось в последующие месяцы, а доля срочных средств увеличилась до 34,3%. В то же время, уровень долларизации вкладов клиентов в первом квартале 2025 года снизился до 31,1% на фоне укрепления курса гривны.

Как проинформировали в Нацбанке, ставки по гривневым депозитам постепенно растут, что происходит вследствие повышения учетной ставки: ставка по новым гривневым вкладам населения выросла до 9,8% годовых, а по привлеченным средствам субъектов хозяйствования — до 9,1%. Что касается займов для бизнеса, то рыночные ставки по кредитам в гривне в среднем составляют 15,5% годовых.

В НБУ также сообщили, что за первый квартал 2025 года банковский сектор получил 40 млрд грн прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки, включая АО КБ «ПриватБанк». В то же время, убыток по итогам квартала получили 10 малых банков (всего 0,4 млрд грн). «Основа прибыльности — высокая операционная эффективность при низких отчислениях в резервы. Прибыльность банковской системы в целом нормализуется, структура доходов приближается к довоенной. Достаточная прибыль поддерживает капитал банков, позволяя не только в дальнейшем выполнять регуляторные требования, в частности по результатам оценки устойчивости, но и наращивать кредитование экономики», — отмечается в сообщении Нацбанка.

Напомним, что, по данным НБУ, в течение первого квартала 2025 года кредитование стало ключевым фактором поддержки активов и прибыльности банков при сохранении высокой операционной эффективности и низких отчислений в резервы: чистый процентный доход банков увеличился на 13,7% в годовом измерении, несмотря на незначительное сужение процентной маржи до 7,4%, которое произошло вследствие роста стоимости обязательств прежде всего в корпоративном сегменте.

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