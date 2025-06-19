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Деньги дешевеют: почему взять кредит осенью — хорошая идея, а вклад делать стоит уже сейчас
Как утверждает НБУ, в Украине постепенно растет объем выданных кредитов. В частности, за январь-март гривневых кредитов было выдано на 9,5% больше чем за тот же период 2024-го. А уже во втором полугодии текущего года их может стать еще больше, поскольку ставки по займам могут снизиться на 1−1,5% до 17−18% годовых.
Такой прогноз дал председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов. По его
словам, это возможно при благоприятных экономических условиях во втором полугодии, к
которым он отнес прежде всего снижение инфляции.
Банкир считает, что в условиях экономического развития и снижения инфляции до 9% в
годовом исчислении, Национальный банк Украины может пересмотреть монетарную
стратегию: не исключено, что до конца года регулятор снизит учетную ставку, ставку по
трехмесячным депозитным сертификатам и другие монетарные инструменты на 1−1,5%.
«Снижение учетной ставки до 14−14,5% позволит банкам активнее развивать
разнообразные кредитные программы — прежде всего кредиты для малого и среднего
бизнеса, ипотеку и автокредиты, ведь стоимость привлеченных средств под кредитные программы снизится. Вместе с тем мы не исключаем, что снижение ставки по трехмесячным депозитным сертификатам доходность большинства депозитных программ повлияет на доходность гривневых депозитов: ставки могут снизиться в среднем на 1−1,5%», — прогнозирует банкир.
При благоприятных экономических условиях во втором полугодии ставки по
автокредитам, кредитам для малого и среднего бизнеса, а также по ипотеке могут
вернуться к уровню 2024 года: ожидается их снижение в среднем на 1% до 17−18%
годовых.
Иными словами, выгодно вносить деньги на банковский депозит сейчас, до снижения
учетной ставки НБУ, что позволит получить максимальные процентные ставки по
вкладам, а брать кредиты во втором полугодии, после снижения ставок по займам.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине сложились самые маленькие ставки по
ипотечным кредитам за последние 15 лет.
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