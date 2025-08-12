- 12:24 «Я не смог интегрироваться в немецкое общество. Подсознательно не хотел»: 16-летний сумчанин покинул безопасную Европу, чтобы строить будущее в Украине
- 12:05 Дни, когда везет во всем: какие знаки поймают волну успеха 13−14 августа
- 11:59 Забарный перешел из «Борнмута» в сильнейший клуб Европы: более 8 миллионов евро досталось и родному «Динамо» игрока
- 11:35 россия отказывается делать какие-либо шаги назад: аналитики объяснили, зачем путину встреча на Аляске
- 11:11 Перед встречей Трампа с путиным: ЕС заявил о поддержке Украины
- 10:44 В Сумской области ВСУ вытеснили врага за границу: откуда выбили оккупантов
- 10:24 Зеленский и лидеры Европы позвонят Трампу перед его встречей с российским диктатором
- 10:19 Принудительные депортации, подавление украинского языка и идентичности: в Европарламенте призывают к контролю за правами человека на ВОТ
- 09:54 Миллиардер Криштиану Роналду позвал замуж Джорджину Родригес спустя девять лет после знакомства
- 09:31 Россияне ударили ракетой по «учебке» Сухопутных войск: много раненых
- 09:06 Украинские дроны ударили по заводу в Ставрополе
- 08:42 Враг всю ночь расстреливал Никополь из артиллерии и атаковал дронами
Украинские дроны ударили по заводу в Ставрополе (видео)
В российском Ставрополе, где недавно украинские дроны атаковали завод «Сигнал», в ночь на 12 августа внов раздавалис взрывы.
В российском минобороны отчитались о «перехвате и уничтожении» 25 украинских БпЛА: 22 — над территорией Ростовской области и 3 — над территорией Ставропольского края. Местные власти Ставрополя заявляли о «выбитых стеклах в одном из социальных объектов».
Тем временем в сети появились видео, снятые местными жителями.
А осинтеры канала Exilenova+ предполагаюь, что в Ставрополе был атакован на местный завод «Монокристалл» — один из основных мировых производителей искусственного корунда (синтетического сапфира) для оптоэлектронной промышленности.
Корунд — ключевой материал для оптоэлектроники, широко используется в светодиодах, дисплеях и электронике. Он используется и в военной сфере для защиты оптики, датчиков и экранов, применяется в прицелах, тепловизорах, лазерных системах, головках самонаведения ракет, обтекателях камер БпЛА.
А утром 12 августа об опасности атаки БпЛА предупреждали в Оренбургской области, где временно ограничили прием и выпуск самолетов в аэропорту областного центра.
Накануне в этом регионе был атакован, как утверждают источники, единственный в россии завод по производству гелия для ракет.
Канал «Крымский ветер» пишет, что удар был нанесен дрнами ГУР и что годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд куб. м природного газа.
Напомним, что накануне украинские дроны атаковали Арзамаский приборостроительный завод в россии.
