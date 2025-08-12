Украинские дроны ударили по заводу в Ставрополе (видео)

В российском Ставрополе, где недавно украинские дроны атаковали завод «Сигнал», в ночь на 12 августа внов раздавалис взрывы.

В российском минобороны отчитались о «перехвате и уничтожении» 25 украинских БпЛА: 22 — над территорией Ростовской области и 3 — над территорией Ставропольского края. Местные власти Ставрополя заявляли о «выбитых стеклах в одном из социальных объектов».

Тем временем в сети появились видео, снятые местными жителями.

А осинтеры канала Exilenova+ предполагаюь, что в Ставрополе был атакован на местный завод «Монокристалл» — один из основных мировых производителей искусственного корунда (синтетического сапфира) для оптоэлектронной промышленности.

Ударные дроны атаковали предприятие в Ставрполе. Фото Exilenova+

Корунд — ключевой материал для оптоэлектроники, широко используется в светодиодах, дисплеях и электронике. Он используется и в военной сфере для защиты оптики, датчиков и экранов, применяется в прицелах, тепловизорах, лазерных системах, головках самонаведения ракет, обтекателях камер БпЛА.

А утром 12 августа об опасности атаки БпЛА предупреждали в Оренбургской области, где временно ограничили прием и выпуск самолетов в аэропорту областного центра.

Накануне в этом регионе был атакован, как утверждают источники, единственный в россии завод по производству гелия для ракет.

Фото - скриншот

Канал «Крымский ветер» пишет, что удар был нанесен дрнами ГУР и что годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд куб. м природного газа.

Напомним, что накануне украинские дроны атаковали Арзамаский приборостроительный завод в россии.

Фото Exilenova+

