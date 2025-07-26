Один из крупнейших в россии производителей радиоэлектроники в Ставрополе атаковали дроны

В россии снова было неспокойно. 26 июля дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали завод «Сигнал» в российском Ставрополе. Это одно из крупнейших в россии предприятий по производству радиоэлектроники, сообщил источник в Силах безопасности, информирует hromadske.

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Один из ударов пришелся на корпус № 2 (цех № 5), где расположено дорогое импортное оборудование, в том числе станки с числовым программным управлением. Второе попадание зафиксировано в корпусе № 1, где расположен цех радиоэлектронных устройств № 17.

Завод «Сигнал» специализируется на производстве различных видов РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, а также радиоаппаратуры дистанционного управления, работая на российский военно-промышленный комплекс. Предприятие находится под международными санкциями.

Министерство обороны рф отчитывалось, что в течение ночи ПВО перехватило 54 беспилотника над пятью областями, а также над временно оккупированным Крымом, Азовским и Черным морями. Утром вроде бы сбили еще шесть дронов над Северной Осетией и Московской областью.

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Как писали «ФАКТЫ», на днях украинские беспилотники ударили по заводам в Тамбовской области и Ставропольском крае россии.

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