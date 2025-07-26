41.39 / 41.94 48.69 / 49.35
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Один из крупнейших в россии производителей радиоэлектроники в Ставрополе атаковали дроны

12:15 26 июля 2025
Дроны СБУ атаковали завод Сигнал в Ставрополе

В россии снова было неспокойно. 26 июля дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали завод «Сигнал» в российском Ставрополе. Это одно из крупнейших в россии предприятий по производству радиоэлектроники, сообщил источник в Силах безопасности, информирует hromadske.

Один из ударов пришелся на корпус № 2 (цех № 5), где расположено дорогое импортное оборудование, в том числе станки с числовым программным управлением. Второе попадание зафиксировано в корпусе № 1, где расположен цех радиоэлектронных устройств № 17.

Завод «Сигнал» специализируется на производстве различных видов РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, а также радиоаппаратуры дистанционного управления, работая на российский военно-промышленный комплекс. Предприятие находится под международными санкциями.

Министерство обороны рф отчитывалось, что в течение ночи ПВО перехватило 54 беспилотника над пятью областями, а также над временно оккупированным Крымом, Азовским и Черным морями. Утром вроде бы сбили еще шесть дронов над Северной Осетией и Московской областью.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», на днях украинские беспилотники ударили по заводам в Тамбовской области и Ставропольском крае россии.

РЕКЛАМА
118

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

эксперт по туризму Марина Билоножко

«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко

Рецепт мафинов из кабачков. Фото - скриншот

Маффины из кабачка: исчезают еще теплыми

Как замариновать хрустящие корнишоны

Хрустят, как в ресторане: рецепт маринованных огурцов, который удивит простотой

Саранча вредит городам и садам, фото https://agro-market.net/ru

Нашествие саранчи на Украину: как спасти будущий урожай

Следующий материал
Новости партнеров