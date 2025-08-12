В Сумской области ВСУ вытеснили врага за границу: откуда выбили оккупантов

Силы обороны Украины, которые недавно на Сумщине освободили и полностью зачистили от российских оккупантов Бессалевку, выбили врага еще из двух населенных пунктов области.

ВІДЕО ДНЯ

«Силы обороны Украины зачистили от российских захватчиков населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Кстати, на днях волонтер Сергей Стерненко сообщал, что в Сумской области Силы обороны освободили несколько населенных пунктов. Возможно, речь шла именно об упомянутых Генштабом.

Он также выложил в сеть видео, как воины UA REG TEAM потопили лодку и ликвидировали российских захватчиков на Сумщине.

РЕКЛАМА

Тем временем враг активизировался в районе Доброполья и, по данным аналитиков DeepState, смог продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. Также фиксируются продвижение врага в направлении трассы Доброполье-Краматорск, в том числе в районах Нововодяного и Петровки.

Фото 225 ОШП

РЕКЛАМА

163

Читайте нас в Facebook