В Сумской области ВСУ вытеснили врага за границу: откуда выбили оккупантов
Силы обороны Украины, которые недавно на Сумщине освободили и полностью зачистили от российских оккупантов Бессалевку, выбили врага еще из двух населенных пунктов области.
«Силы обороны Украины зачистили от российских захватчиков населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Кстати, на днях волонтер Сергей Стерненко сообщал, что в Сумской области Силы обороны освободили несколько населенных пунктов. Возможно, речь шла именно об упомянутых Генштабом.
Он также выложил в сеть видео, как воины UA REG TEAM потопили лодку и ликвидировали российских захватчиков на Сумщине.
Тем временем враг активизировался в районе Доброполья и, по данным аналитиков DeepState, смог продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. Также фиксируются продвижение врага в направлении трассы Доброполье-Краматорск, в том числе в районах Нововодяного и Петровки.
Фото 225 ОШП163
