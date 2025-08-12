Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают

На фоне вражеского террора Донбасса в информпространстве распространяются тревожные сообщения об активизации российских войск в районе Доброполья. Аналитики DeepState сообщают о постепенном продвижении российских войск, в то время как прессслужба Объединенной стратегической группировки войск «Днепр» призывает не путать инфильтрацию с полноценным контролем над территорией.

Продвижение врага и угроза трассе Доброполье — Краматорск

По данным DeepState, российские войска смогли продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, используя преимущество в численности пехоты. Там они совершают накопление сил для дальнейшего наступления. Также зафиксировано проникновение в село Веселое — «за последние сутки в данном селе было зафиксировано уже около двух десятков уродов», — пишут аналитики. Они отмечают, что начало пути на Доброполье и логистики у противника произошло с огневого контроля дронами. Враг нашел места, чтобы проложить этот путь физически. В настоящее время они пробуют полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты.

DeepState также сообщает о попытках врага закрепиться на местности и обойти инженерно-фортификационные сооружения ВСУ: «Хуже всего то, что мы их оттуда пусть выбьем, если они их займут», — аналитики цитируют военных, обороняющих район.

Аналитики также фиксируют продвижение врага в направлении трассы Доброполье-Краматорск, в частности в районах Нововодяного и Петровки. Враг, по словам DeepState, «прощупал слабые места для дальнейшего движения» и активно ими пользуется.

«Обстановка складывается достаточно хаотично… некоторые лица в командовании определенной бригады либо не понимают всю глубину проблемы, либо представляют ситуацию как «контролируемую», в которой «всех убили, всех остановили», — говорится в аналитическом отчете.

Позиция ОСУВ «Днепр»: ситуация сложная, но контролируемая

В ответ пресс-служба ОСУВ «Днепр» заявила, что враг использует численное преимущество и меняет тактику, пытаясь просочиться малыми группами мимо первой линии обороны. Однако это не означает контроль над территорией.

«Инфильтрация таких групп… не является „взятием под контроль территории“. Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации», — говорится в официальном комментарии.

ОСУВ также отмечает, что украинские войска «прилагают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит».

Военный обозреватель Богдан Мирошников ситуацию с прорывом на Доброполье прокомментировал в соцсети так: «Дело в том, что оккупанты постепенно выходят на пик возможностей + перебрасывают часть группировки из Сумщины на другие направления (преимущественно именно Покровско-Добропольское). Поэтому то, что кажется существенным прорывом через несколько дней, назревало давно, когда враг еще захватил Коптево и продвигался в районе Новоэкономического. Тогда были созданы предпосылки, а сейчас последовали прорывы.

Мы со своей стороны участок существенно усилили, но из-за переходного периода между передачей обязанностей от ОТУ на корпуса и нарезки участков корпусам возник новый хаос в управлении".

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский заявил о подготовке россиянами наступательных действий.

