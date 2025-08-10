41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Освободили и зачистили: под контроль ВСУ перешло село Бессаловка на Сумщине, — Генштаб

12:37 10 августа 2025
ВСУ освободили село Бессаловка на Сумщине

Силы обороны Украины продолжают бороться с российской агрессией. Они освободили и полностью зачистили от российских окупантов населенный пункт Бессалевка Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины продолжают и дальше уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 10 августа враг обстрелял Сумы.

«Сегодня утром российский беспилотник ударил по крыше здания областной администрации в центре Сум. К счастью, никто не пострадал. Враг системно бьет по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугать людей», — сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

РЕКЛАМА

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар сообщил, что было попадание БпЛА в центральной части города по нежилому помещению. Пострадавших нет.

РЕКЛАМА
71

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Прививка розы

В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов

Знаки зодиака, фото из открытых источников

Быков и Тигров ждет испытание на прочность, а Кроликам нужен отдых: восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа

Стрижка. Фото с сайта drtrichologist.com

Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего

Маринованные баклажаны. Фото из открытых источников

Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Следующий материал
Новости партнеров