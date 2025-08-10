- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
Освободили и зачистили: под контроль ВСУ перешло село Бессаловка на Сумщине, — Генштаб
Силы обороны Украины продолжают бороться с российской агрессией. Они освободили и полностью зачистили от российских окупантов населенный пункт Бессалевка Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
«В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины продолжают и дальше уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», 10 августа враг обстрелял Сумы.
«Сегодня утром российский беспилотник ударил по крыше здания областной администрации в центре Сум. К счастью, никто не пострадал. Враг системно бьет по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугать людей», — сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.
Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар сообщил, что было попадание БпЛА в центральной части города по нежилому помещению. Пострадавших нет.71
