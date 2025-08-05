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Общество и люди

В Резерв+ появилась отсрочка: кто может ею воспользоваться

19:18 5 августа 2025
В Резерв+ разрешили оформлять отсрочку еще одной категории военнообязанных. Фото с сайта Минобороны

В приложении Резерв+, где ранее запустили сервис по оплате штрафов за нарушение военного учета, в обновленном варианте стала доступна еще одна опция — отсрочка для супругов, один из которых имеет инвалидность I или II группы.

«Чтобы получить эту отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния», — отметили в Минобороны Украины.

Чтобы получить отсрочку в случае выполнения вышеупомянутых условий, нужно нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию. Вскоре заявителю должно прийти оповещение с результатом.

Ранее в Минобороны заявляли, что молодежи, которая отслужит по «Контракту 18−24», гарантированно будет предоставляться отсрочка в год.

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Фото с сайта Минобороны

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