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В Резерв+ появилась отсрочка: кто может ею воспользоваться
В приложении Резерв+, где ранее запустили сервис по оплате штрафов за нарушение военного учета, в обновленном варианте стала доступна еще одна опция — отсрочка для супругов, один из которых имеет инвалидность I или II группы.
«Чтобы получить эту отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния», — отметили в Минобороны Украины.
Чтобы получить отсрочку в случае выполнения вышеупомянутых условий, нужно нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию. Вскоре заявителю должно прийти оповещение с результатом.
Ранее в Минобороны заявляли, что молодежи, которая отслужит по «Контракту 18−24», гарантированно будет предоставляться отсрочка в год.
Фото с сайта Минобороны67
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