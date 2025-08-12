Дебаты по поводу помощи: в Германии сравнили, на что имеют право украинцы в других странах

Социальные выплаты слишком высоки, стимулы к труду слишком малы: партии ХДС и ХСС в Германии критикуют оказание помощи гражданам украинским беженцам от войны. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер хочет в будущем предоставлять им только более низкие выплаты для просителей убежища.

«ФРГ предоставляет выплаты, которые не дает ни одна другая страна в мире», - говорит министр канцлерской службы Торстен Фрай.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер провел сравнение с украинцами во Франции, Нидерландах, Польше и Чехии.

«Доля работающих людей там гораздо, гораздо выше, чем здесь», - цитирует политика N-TV.

По данным ООН, Германия приняла около 1,23 миллиона беженцев из Украины с момента масштабного нападения россии на Украину в феврале 2022 года. По данным Федерального агентства занятости, в апреле 2025 года было около 693 000 украинцев, имевших право на получение помощи по безработице, около 497 000 из которых считались трудоспособными в течение как минимум трех часов в день. Стандартный размер помощи по безработице для одиноких лиц составляет 563 евро в месяц, плюс жилье и отопление. Около 279 000 украинцев были трудоустроены с условием социального страхования, что почти на 80 000, или 40,1 процента, больше, чем в предыдущем году.

Федеральное агентство занятости относит почти 363 000 человек к категории «неполностью занятых» или тех, кто получает поддержку. С октября 2023 года программа «повышения занятости» для украинцев имеет целью ускорить трудоустройство. С тех пор уровень занятости вырос с 24,8 до 33,2 процента.

Эксперты называют такие препятствия для трудоустройства: языковые барьеры и длительное время ожидания языковых курсов; медленное признание украинских профессиональных квалификаций и отсутствие ухода за детьми, поскольку прибыло особенно большое количество украинок с детьми.

Как пишет издание, в Польше уровень занятости среди украинских беженцев почти вдвое выше, чем в Германии. Около 65 процентов трудоустроены, согласно исследованию, опубликованному в декабре Польским экономическим институтом. 993 000 граждан Украины со статусом защиты проживают у восточных соседей Германии.

В Польше украинские беженцы имеют право на ежемесячную помощь на ребенка, эквивалентную 180 евро. На второго и каждого следующего ребенка они получают помощь по уходу за ребенком в размере 117 евро в месяц в течение первых двух лет. Кроме того, беженцы имеют бесплатный доступ к системе образования и здравоохранения.

Чешская Республика приняла больше всего украинских беженцев из всех стран ЕС — 581 184. Социальные и жилищные выплаты рассчитываются с учетом индивидуального дохода и активов и распределяются поэтапно для стимулирования занятости. В апреле треть украинцев со статусом защиты составляли дети и лица старше 65 лет. Из остальных около 60 процентов имели работу.

По данным Евростата, в июне 2025 года более 168 000 человек из Украины получили временный статус защиты в Италии. Как и граждане Италии, они имеют доступ к здравоохранению, рынку труда, системе образования, высшему образованию, профессиональной подготовке и стажировке. Те, кто проживает в частном жилье, получали помощь на содержание в размере 300 евро для взрослых и 150 евро для несовершеннолетних в течение максимум трех месяцев, до апреля 2025 года. Эта финансовая поддержка предоставлялась только при условии предоставления статуса защиты до конца января 2025 года. С апреля деньги не выплачивались — доступны только выплаты в натуральной форме в виде жилья.

В Нидерландах проживает примерно 124 000 украинских беженцев, большинство из них в жилье, финансируемом государством. Каждый украинец имеет право на так называемый лефгельд — взнос на покрытие расходов на проживание, питание и одежду. В среднем взрослый человек получает 315 евро в месяц. Сумма может быть меньше в зависимости от возраста и размера семьи. Люди не получают денег на еду, если им предоставляется питание в жилье. Сейчас около 60 процентов украинцев имеют оплачиваемую работу.

Для беженцев из Украины Болгария, самая бедная страна ЕС, является скорее транзитной страной. Из почти 3,4 миллиона украинцев, въехавших в Болгарию после начала войны в 2022 году, там сейчас проживает около 60 800 человек из Украины. Им разрешено работать и регистрироваться в центрах занятости. По данным посольства Украины в Болгарии, в ноябре 2024 года было трудоустроено 14 000 человек из Украины. При определенных условиях беженцы имеют право на единовременную помощь до 806 евро. Граждане Украины также могут подать заявку на различные социальные выплаты и помощь на жилье на тех же условиях, что и болгары. Беженцы без собственного жилья проживают в жилье, финансируемом государством.

Румыния в значительной степени связывает социальные выплаты для беженцев с тем, работают ли они или хотя бы пытаются работать. Отдельные лица получают эквивалент примерно 100 евро в месяц, семьи — втрое больше. С начала войны около 100 000 остались в Румынии. За все это время служба занятости (по состоянию на январь 2025 года) зарегистрировала 24 057 украинских беженцев и обеспечила их 3 271 рабочим местом.

Ранее сообщалось, что в Германии требуют прекратить выплату украинцам, которые пригодны к военной службе, а Швейцария будет выборочно предоставлять защиту беженцам из Украины.

