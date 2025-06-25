Швейцария будет выборочно предоставлять защиту беженцам из Украины

В Швейцарии, где приют нашли около 70 тысяч украинцев, из которых трудоустроена почти треть, готовятся ужесточить требования относительно предоставления статуса временной защиты гражданам Украины.

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Как сообщает nzz.ch, Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет предложение о полной отмене статуса защиты S. Это мотивируют тем, что значительные части украинской территории «могут считаться стабилизированными». А действительно нуждающиеся в защите должны проходить обычную процедуру предоставления убежища.

Отмечается, что в мае текущего года в стране было зарегистрировано более 69 тысяч украинцев со статусом защиты S, а с начала текущего года было подано около 3300 новых заявлений, в то время как в Украину вернулись около 2600 человек.

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Людям со статусом защиты S местные власти должны обеспечить жилье — в дополнение к местам для всех других соискателей убежища. И это в то время, как две трети беженцев не зарабатывают на самостоятельную жизнь.

Не исключено, что Федеральный совет определит критерии отличия безопасных регионов от опасных и примет решение еще до летних каникул.

Издание отмечает, что ранее решение об ограничении защиты приняли власти Норвегии, объявив еще осенью прошлого года шесть украинских областей безопасными, а в январе этого года добавив в перечень еще восемь регионов. Жители этих областей не получают автоматически статус коллективной защиты, а должны подавать заявление на получение убежища на общих основниях.

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В то же время издание отмечает, что украинские беженцы в Швейцарии в основном приехали из пострадавших от войны регионов. Делаетсяа вывод, что кантонам пока не стоит ожидать «значительного облегчения от ограничения статуса защиты».

Следует отметить, что недавно Европейская комиссия объявила, что продлит статус защиты украинцев еще на один год — до марта 2027 года.

Материал «Новые правила работы в Польше, уменьшение помощи в Германии и долгосрочный вид на жительство в Чехии: что изменится для беженцев из Украины» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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