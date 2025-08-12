41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
Может помочь Турция: эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136», и сколько это стоит

19:22 12 августа 2025
вертолет AH-1 Cobra. Фото с тг-канала https://t.me/zloyodessit

Ночные атаки дронами продолжают оставаться одними из основных средств террора украинских городов со стороны российских оккупантов. Силы обороны Украины различными способами затрудняют противнику его тактику, например, влияют на производство дронов.

Между тем, по мнению военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, другим способом борьбы с уже запущенными дронами может стать их уничтожение с помощь вертолетов. Лучше всего под эту задачу, по мнению эксперта, подойдут американские AH-1 Cobra.

Так, по словам обозревателя «Информационного сопротивления», AH-1 Cobra он же AH-1Z Viper имеет ряд преимуществ. Так, Viper достигает максимальной скорости в 411 км/ч, предельная высота полета у вертолета 6 000 м, вооружение до 16 ракет «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire, блоки НУРС LAU-61 для 70-мм ракет Hydra по 19 ракет в каждом блоке. Но для борьбы с Shahed-136 лучше всего подойдет имеющаяся у вертолета 20-мм трехствольная пушка M197 с боекомплектом 750 патронов, отличающейся высокой точностью стрельбы.

Как подчеркивает эксперт, США периодически распродают эти вертолеты, так 24 января 2018 года в штате Мэрилэнд поднимался вопрос о продаже вертолетов AH-1W Super Cobra, которых, как выяснил Пентагон, у Армии США оказался переизбыток, особенно после масштабной модернизации AX-1Zs. Стоимость одного такого вертолета варьировалась на тот момент от $ 10 млн, но Украина не проявила интереса к их покупке.

«С другой стороны, AH-1 Cobra имеется на вооружении дружественных нам стран и некоторые из них списывают эти вертолеты. Например, Турция, имеющая на вооружении 37 вертолетов модификаций AH-1W и AH-1P/S, и заменяющая их сейчас на Т-129 АТАКА. А потому есть о чем говорить с турецкими партнерами, способными поставлять в свои войска современные Т-129 АТАКА и, так или иначе, но избавляющиеся от AH-1 Cobra, которые, в свою очередь, весьма актуальны были бы для Украины в вопросе пополнения парка воздушных охотников на Shahed-136», — отметил эксперт возможность помощи со стороны Турции в вопросе обеспечения Украины вертолетами, которыми удобно сбивать Shahed-136.

Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по стратегически важным предприятиям рф.

