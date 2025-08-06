Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность

Еженощные атаки дронами по Украине наносят гражданской инфраструктуре сильный ущерб, гибнут и страдают мирные граждане. Для противостояния этому ВСУ наращивают удары по российским предприятиям, выпускающим БпЛА и комплектующие к ним.

Об этом «ФАКТАМ» сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев, по словам которого Украина меняет приоритет ударов по россии и теперь под прицелом военно-промышленные и оборонные заводы, в том числе производящие ударные дроны типа «Шахед». Это стало ответом на масштабирование оккупантами производства этих дронов и роста количества пусковых площадок.

По словам эксперта, враг пытается увеличить количество средств поражения по одному населенному пункту и по одной конкретной цели, поэтому основная цель смены ударов — сделать невозможным массовое производство БпЛА.

- Сегодня удары направлены, прежде всего, по предприятиям, занимающимся производством дронов — как ударных, так и разведывательных. Это часть масштабной кампании, цель которой сорвать наращивание российского производства беспилотников. Это критически важно, учитывая сообщения российских СМИ и западных аналитиков: россия потенциально способна запускать от 500 до 1000 дронов в день. В условиях, когда Украина только создает собственную эшелонированную систему ПВО, такое количество чревато коллапсом, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Удары наносятся по предприятиям, производящим как «Герань-2», «Герань-3», так и БпЛА с использованием оптоволокна. Смена тактики вполне логична: ударить по производству, а не по конечному продукту.

Подобные удары наносились по:

Как подчеркивает эксперт, ранее до 40% российских дронов просто подавлялись украинскими средствами РЭБ, в результате оккупанты начали использование более защищенные от помех системы навигации, например, многоэлементные антенны типа «Комета-М». Это фазированная антенная решетка, которая демонстрирует достаточно высокие возможности противодействия средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет наводить БпЛА с помощью спутниковой системы, сейчас используются антенны с уже 12 элементами.

Также противник меняет тактику применения «Шахедов» — теперь они больше маневрируют, кружатся в небе, чтобы их сложнее было обнаружить и сбить. Также они поднимаются все выше и атакуют с больших высот, что осложняет их уничтожение из пулеметов.

Следует заметить, что ударов по НПЗ никто не прекращал: недавно горела нефтебаза в Ставропольском крае. Украинские дроны атаковали местную нефтебазу, принадлежащую компании «Лукойл». Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плышкин подтвердил, что под атакой дронов оказалась нефтебаза в Адлерском районе Сочи. Он отметил, что попадание произошло по предприятию на улице Таврической.

Ранее российские СМИ сообщали, что в ночь на 16 июня в российском Орле прогремели взрывы недалеко от нефтеперерабатывающего завода. Местные жители заявили об атаке беспилотников.

- Замечу, что удары наносятся по нескольким субъектам на территории российской федерации. рф, независимо от конечного итога атак украинскими БпЛА, вынуждена вводить так называемый план «Ковер», закрывать воздушное пространство на территории страны. А это колоссальные убытки для российской экономики. В пересчете на стоимость украинские БпЛА и потери российской экономики — это несоизмеримые цифры. Только за одну волну атак, по данным самих россиян, экономические потери рф составляют 20 миллиардов рублей. За июль — до 40 миллиардов рублей потерь от заблокированных аэропортов, — приводит результаты украинских дроновых атак эксперт.

Даже если украинские дроны и не попадают в цель, они все равно заставляют россиян нести определенный ущерб, и это уже имеет свой эффект, даже российские телеканалы признают это. Более того, там озвучивают версии, будто Зеленский давит на россию ударами, чтобы заставить путина вывести войска из Харьковской области.

Так, по данным россиян, аэропорт Шереметьево на грани банкротства, а после транспортного коллапса подал в отставку министр транспорта Роман Старовойт, вскоре покончивший с собой. Это свидетельствует о чрезвычайной эффективности украинской тактики — она работает, срывает логистику, экономику, вызывает кадровые кризисы в рф и будет продолжена.

- То есть речь идет не о показательных акциях, то есть демонстрации возможностей, а именно о спланированном последовательном характере операций украинского разведсообщества. Примечательно, что увеличивается расстояние от целей до российско-украинской границы. Сейчас это более 2000 километров, — резюмировал Дмитрий Снегирев.

Ранее Дмитрий Снегирев утверждал, что пока производственные возможности россии в плане БпЛА ограничиваются примерно 50 000 единиц в год.

На фото в заголовке разрушения завода в зоне Алабуга

