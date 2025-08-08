«Воздушное перемирие», которое россия может предложить, будет иметь негативные последствия для Украины. Так считает глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, пишет «РБК Украина».

«Оно принесет много горя, проблем. Потому что если боевые действия на поле боя не прекратятся, то у россии будет возможность аккумулировать большие колонны бронетехники, большое количество личного состава максимально близко к линии фронта на расстояние артиллерийского удара подтянуть свои склады», — говорит Тимочко.

Он добавил, что оккупанты на расстоянии 30−40 км будут делать эти склады под открытым небом, потому что им все равно, ведь нанесение ударов дронами по тылам противника будет ограничено.

«Когда они наносили ракетные и дроновые удары, их промышленность и производство, накопление ресурсов позволяло это делать в промышленных масштабах. Сейчас для того, чтобы наносить ракетные удары, им приходится все больше времени накапливать ракеты. Они делают ставку на удары беспилотниками по гражданскому населению. Это геноцид. У них была надежда, что мы будем действовать симметрично», — отметил Тимочко.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в россии готовятся к украинским ударам дронами и ракетами.

