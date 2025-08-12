Почти каждый день враг пытается поразить военные полигоны и учебные центры ВСУ, дислокацию которых обычно передают россиянам предатели Украины.

21 июля вблизи Кропивницкого российская ракета попала в столовую учебного лагеря Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT). В момент удара десятки новобранцев как раз садились за обед. По словам очевидцев, это было одно из самых кровавых нападений на иностранных военных за все время полномасштабной войны.

Как пишет NYT, среди погибших — добровольцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран. Они только недавно прибыли в Украину, чтобы присоединиться к борьбе за свободу. Многие из них еще не успел пройти полноценную учебу или получить оружие.

«Я был на базе меньше недели. Еще не было винтовки. Все казалось мирным — поля подсолнухов, лес, тишина. А потом взрыв, который разорвал все», — рассказывает NYT американский новобранец из Флориды, попросивший не называть его имени.

Американец видел не менее 15 тел погибших и более сотни раненых. После удара помогал накладывать турникеты, переносить раненых в машины «скорой», грузовики и даже частные авто, мчавшиеся в больницы. По словам добровольца, находившийся рядом склад боеприпасов также пострадал — взрывы продолжались, обломки летали в воздухе, а сигнал воздушной тревоги так и не сработал.

В ВСУ «Громадському» подтвердили потери, но не раскрыли точное количество погибших. Представитель международного легиона военной разведки Владимир Каминский сообщил NYT, что продолжается расследование. Пострадавшее подразделение относится к ГУР и является одним из двух международных легионов, где служат иностранцы.

Американское издание отмечает, что иностранные добровольцы получают зарплату на уровне украинских военных — от 1000 до 1750 долларов в месяц плюс боевые надбавки, которые могут превышать 3000 долларов. Для многих, особенно из Южной Америки, это шанс заработать больше, чем дома. Но риски смертельны.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил скопление личного состава и техники на учебных полигонах и заявил, что обучение по возможности будет перенесено в подземные укрытия.

Как пишет NYT, несмотря на трагедию, иностранцы продолжают присоединяться к украинской армии. Ветераны войн в Ираке и Афганистане, молодые идеалисты, мужчины из Латинской Америки — все они объединены желанием помочь борющейся за свободу и демократию стране.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что российские террористы ударили ракетой по учебному полигону под Черниговом.

Фото из открытых источников

