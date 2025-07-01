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Скопление военных и техники в учебных центрах запрещено, — Сырский
В течение июня российские захватчики нанесли несколько ударов по украинским центрам, где учат военных. Так, в частности, произошло в Полтаве, где погибли курсант и инструктур. Также о нескольких атаках на полигоны с жертвами и ранеными сообщали в Сухопутных войсках.
Об усилении безопасности в учебных центрах, в частности, шла речь во время совещания, которое провел главком ВСУ Александр Сырский.
«Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено! На локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются», — сообщил он.
Александр Сырский анонсировал нововведения, касающиеся общей подготовки военнослужащих — ее срок будет увеличен с 49 дней до 51 дня. Дополнительные двое суток военных будут обучать противодействию ударным БпЛА противника.
Напомним, что в мае этого года россияне ударили «Искандером» по полигону в Сумской области — тогда погибли 6 военных, еще более 10 получили ранения.
Фото со страницы Александра Сырского13
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