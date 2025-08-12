- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Плесень в стиральной машине: есть легкие способы от нее избавиться
Черное кольцо на уплотнителе вашей стиральной машины — это не грязь или остатки моющего средства. Это плесень — невидимый пассажир в каждой стирке, которая может повлиять на запах вашей одежды и здоровье вашей семьи. В интернете распространяется простой трюк: просто используйте ватные палочки, смоченные перекисью водорода или ополаскивателем для рта с хлоргексидином, чтобы избавиться от проблемы, пишет издание Zielony Ogrodek.
Хотя это звучит многообещающе, стоит подходить к этой идее с осторожностью. 3% перекись водорода, также известная как пероксид водорода, является известным антибактериальным и противогрибковым средством. Он действительно эффективен против плесени и часто рекомендуется для очистки резиновых уплотнителей в стиральных машинах. Однако стоит знать, что его действие наиболее эффективно при кратковременном контакте — примерно 10−15 минут. Оставив его на слишком долго, можно не только ослабить резину, но и оставить белый налет.
Более безопасный метод — смочить ткань или щетку перекисью водорода, протереть уплотнитель и оставить его на некоторое время. Затем тщательно промойте и высушите поверхность. При необходимости повторите процесс.
Ополаскиватели для рта, содержащие хлоргексидин, являются сильными антисептиками, но они предназначены для гигиены полости рта. Хотя их ингредиенты могут казаться безопасными, нет надежных источников, подтверждающих эффективность хлоргексидина в очистке стиральных машин. Кроме того, неизвестно, как он реагирует с резиной или металлом в стиральной машине. Это может сработать, но также может быть вредным.
Если вы все же хотите использовать ополаскиватель для рта как чистящее средство, лучше сначала протестировать его на небольшом участке — и избегать прямого контакта с механическими деталями.
Уксус и пищевая сода — классическое сочетание, которое нейтрализует запахи и удаляет отложения. Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, нанесите пасту на уплотнитель, протрите, затем сбрызните уксусом и оставьте на несколько минут.
Горячая стирка с перекисью водорода или специальным средством для чистки стиральных машин — стоит запускать ее раз в месяц как профилактическое средство.
Напомним о перечне 12 неожиданных вещей, которые можно легко стирать в стиральной машине.
