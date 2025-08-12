41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
Клуб потребителей

Солнечные ожоги у растений: что важно знать и сделать огороднику

17:51 12 августа 2025
Как распознать солнечный ожог растений и спасти их

Летом во время жаркой погоды многие растения, такие как гортензии, клематисы, розы, виноград, а также помидоры и огурцы, могут получить солнечный ожог листьев. Это светлые, сухие пятна, появляющиеся после продолжительной жары. Важно отличать их от болезней, ведь ожоги не распространяются и жилки листа остаются зелеными, пишет Яскрава клумба.

Почему возникает солнечный ожог

• Резкое изменение освещения. Привыкшие к тени растения могут получить ожог после пересадки на солнечное место.
• Перегрев и нехватка воды. В жару более +30 °C растение не успевает доставлять влагу к листьям, и они «выгорают».
• Химический ожог. Опрыскивание концентрированными удобрениями или жесткая вода для полива также могут привести к повреждению.

Как помочь растению

1. Защита от солнца. Перенесите в тень горшок или накройте растение сеткой или легким материалом на несколько дней.
2. Обрезка. Не спешите срезать поврежденные листья. Даже обгоревшие участки частично фотосинтезируют. Удаляйте только то, что полностью высохло.
3. Правильный полив. Поливайте растение ранним утром или вечером, под корень. Убедитесь, что почва сухая и растение действительно нуждается в влаге.

Если пятна на листьях продолжают увеличиваться, темнеют или имеют налет, вероятно, это не ожог, а грибковое заболевание. В таком случае следует наблюдать за растением и при необходимости применять соответствующие средства.

Как писали «ФАКТЫ», ранее опытные огородники рассказали, как значительно повысить урожай лука.

76

