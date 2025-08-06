- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
Сделайте так — и лук вырастет размером с кулак
Август — месяц подведения итогов на даче. Чтобы все работы прошли успешно, важно сверяться с лунным календарем. Также опытные огородники рассказали, как получить хороший урожай лука без лишних хлопот, пишет Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».
Важно следовать простым и проверенным рекомендациям, чтобы получить луковицы размером с кулак.
1. Правильная подготовка почвы
Лук любит рыхлую почву. Во время перекопки добавьте в землю перегной и песок. Это обеспечит хороший доступ воздуха к корням и насытит почву необходимыми питательными веществами.
2. Защита от луковой мухи
Чтобы отпугнуть этого вредителя, при посадке насыпьте немного поваренной соли под каждую луковицу. Повторяйте присаливание до середины июня — это надежно защитит будущий урожай.
3. Первая подкормка
Когда у лука появятся 2−3 листочка, пришло время для подкормки. Приготовьте питательный раствор:
• 1 стакан куриного помета
• 1 стакан древесной золы
• 30 г суперфосфата (предварительно растворенного)
Разведите все компоненты в 10 литрах теплой воды и полейте грядки лука.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как правильно хранить лук, овощи и корнеплоды, чтобы они не начали гнить после сбора.86
