Сделайте так — и лук вырастет размером с кулак

16:57 6 августа 2025
Как получить большой урожай лука

Август — месяц подведения итогов на даче. Чтобы все работы прошли успешно, важно сверяться с лунным календарем. Также опытные огородники рассказали, как получить хороший урожай лука без лишних хлопот, пишет Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».

Важно следовать простым и проверенным рекомендациям, чтобы получить луковицы размером с кулак.

1. Правильная подготовка почвы
Лук любит рыхлую почву. Во время перекопки добавьте в землю перегной и песок. Это обеспечит хороший доступ воздуха к корням и насытит почву необходимыми питательными веществами.
2. Защита от луковой мухи
Чтобы отпугнуть этого вредителя, при посадке насыпьте немного поваренной соли под каждую луковицу. Повторяйте присаливание до середины июня — это надежно защитит будущий урожай.
3. Первая подкормка
Когда у лука появятся 2−3 листочка, пришло время для подкормки. Приготовьте питательный раствор:
• 1 стакан куриного помета
• 1 стакан древесной золы
• 30 г суперфосфата (предварительно растворенного)

Разведите все компоненты в 10 литрах теплой воды и полейте грядки лука.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как правильно хранить лук, овощи и корнеплоды, чтобы они не начали гнить после сбора.

