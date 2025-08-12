- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Разрушает доверие к Украине: Борислав Береза заявил о подготовке властями обысков и вручении подозрений депутатам Киевсовета
В Киеве готовится масштабная атака силовиков на городскую власть. Во время переговоров Трампа и Путина центральная власть планирует провести массовые обыски и изъятие документов в Киевсовете и КГГА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат VIII созыва Борислав Береза.
«По моей информации в силовых структурах, 14−15 августа, когда вся страна будет сфокусирована на переговорах Трамп-Путин, в Киеве пройдет беспрецедентная атака силовиков против депутатов фракций УДАР, ЕС и других фракций в Киевсовете. Правоохранительные органы по команде из ОП планируют провести массовые обыски, изъятие документов и вручение подозрений должностным лицам КГГА и депутатам Киевсовета», — сообщил Борислав Береза.
Он отметил, что поводом для вручения депутатам подозрений выбрали их командировки.
«Абсурд ситуации заключается в том, что местные депутаты не получают зарплаты, в отличие от народных избранников или министров, которые за наши с вами деньги налогоплательщиков разъезжают по турне. Например, 8 раз в год на Карибы, как „Слуги“. Абсурд состоит еще и в том, что некоторые депутаты заподозрены в командировках в то время, когда они еще даже не были депутатами. Трэш? То есть власть уже даже не заморачивается на законность претензий», — подчеркнул экс-нардеп.
При этом он заметил, что лидерами по командировкам являются именно депутаты от «Слуги народа», но у них обыски не планируются.
«Цель — взять под контроль власть в столице Украины. Чтобы после обысков, подозрений и задержания Киевсовет больше не собрался, а городом начал управлять офисный протеже из КМВА Тимур Ткаченко. Но в целом это демонстративная „ответка“ Зеленского европейцам на их заявления по поводу сворачивания демократии в Украине: приказ силовикам вручить подозрения депутатам Киевсовета, чтобы парализовать столицу. У меня нет сомнений, что эта „ответка“ намеренно происходит в пику ЕС», — акцентировал Береза.
Экс-нардеп напомнил, что подавляющее количество претензий ЕС к украинской власти касались именно сворачивания децентрализации. Недавно был обнародован меморандум Комиссара Совета Европы Майкла ОʼФлаэрти, где он также заявлял о нарушении прав человека в Украине, о недопустимости преследования оппозиции, критиков власти и журналистов.
«Следовало бы ожидать, что после того, как получили „бумеранг“ за попытку уничтожить антикоррупционные органы, офис хотя бы на некоторое время одумается. Но нет: они продолжают бегать по граблям. Киев — последний рубеж независимой власти, которую еще не контролируют с Банковой. Похоже, там считают: захватим Киев, поборем демократию», — объяснил Береза.
Он подчеркнул, что ненужные внутренние конфликты разрушают доверие к Украине.
«Это не просто стратегическая ошибка — это выстрел в свое колено. Нам точно не нужны новые фронты внутри страны в условиях войны! Но в ОП, похоже, считают иначе. 22 июля, когда атаковали НАБУ и САП, их тоже предупреждали о последствиях, но они не услышали и потом удивлялись последствиям. Сейчас этого можно избежать. В скором времени увидим, что выберет ОП», — резюмировал Борислав Береза.105
