Мирное соглашение между Трампом и путиным не будет иметь значения без участия Украины, — СМИ

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи между президентами рф, США и Украины. Это хорошая новость. Трамп, очевидно, недоволен ситуацией в Украине, войной, которая его расстраивает и которую он отчаянно хочет закончить, пишет The New York Post.

Некоторые сообщения свидетельствуют, что путин отказался от требования смены режима в Украине. Но он все еще требует треть страны, включая земли, которые он не смог захватить на поле боя и которые являются «поясом крепостей» Украины, блокирующим продвижение россии с 2014 года.

Более вероятно, что Дональд Трамп, который сталкивается с перспективой еще нескольких месяцев продолжения войны даже с санкциями, воспользовался случаем, когда его посланник Стив Виткофф сообщил, что путин готов к переговорам. Но любое соглашение, заключенное между Трампом и путиным на Аляске, не будет иметь значения, если Украина не будет к нему приобщена.

«Команда Трампа не должна позволить хитрому путину избежать настоящего перемирия. Он не приходит на эту встречу с позиции силы. Его хваленая „летняя наступательная операция“ продвигается медленно, и мало шансов на завоевание территорий, которые путин требует в рамках соглашения. Благодаря численному преимуществу населения россия может достичь определенного прогресса, но за огромную цену: 250 000 погибших солдат, 1 миллион жертв на сегодня. Российская экономика рушится», — говорится в статье.

Украина одержала несколько впечатляющих побед, в частности, используя дроны для уничтожения бомбардировщиков дальнего радиуса действия в россии. путин не в состоянии диктовать условия. Он не победил своих врагов, они его унизили, отмечают журналисты.

Конечно, американское оружие сыграло ключевую роль, но гибнут не американцы. Украина защитила себя, одновременно ослабив геополитического врага и сделав мир безопаснее.

«Подумайте, насколько смелым и опасным был бы путин, если бы Украина быстро капитулировала. Куда бы он сейчас смотрел? На Балканы? Восточную Европу? Сколько еще битв ждало бы Соединенные Штаты? Украинцы не должны нам ничего, мы обязаны им. По этим и другим причинам соглашение нельзя навязывать народу Украины. Они будут бороться дальше. Даже если американское оружие иссякнет, европейцы помогут. Они понимают, что путину нельзя доверять: любое соглашение, которое не содержит жестких положений относительно будущей безопасности Украины — и автоматических, строгих санкций, если москва не сдержит свое слово — лишь даст россии время на перевооружение, перегруппировку и новое вторжение», — говорится в статье.

«Не позволяйте Аляске стать одной из самых известных уступок в истории. Убедитесь, что Украина есть за столом переговоров, президент, это единственный способ достичь справедливого и длительного мира», — констатируют авторы статьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп предал Украину и Запад и какими будут последствия для всего мира.

