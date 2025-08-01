41.39 / 41.93 47.59 / 48.37
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Есть высокие шансы: Туск о прекращении войны в Украине

14:32 1 августа 2025
Дональд Туск

Во время визита в Технологический институт Воздушных сил премьер-министр Дональд Туск, который считает, что рф будет готова к нападению на НАТО в 2027 году, подчеркнул, что вооруженные силы, оснащенные современным оружием, передовыми технологиями и имеющие высокий уровень подготовки, имеют решающее значение в современных вооруженных конфликтах. Он отметил, что армия, стремящаяся к победе в будущих войнах, должна технологически превосходить потенциальных противников, пишет TVP info.

Он также заявил, что Польша должна быть готова защищаться независимо от развития событий на российско-украинском фронте и «не может потерять ни часа, ни дня в гонке за современную армию».

«Есть хороший шанс и много признаков, которые указывают на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации», — сказал премьер-министр.

Что именно он имел в виду и почему сделал такие выводы, пока неизвестно.

РЕКЛАМА

Напомним, что президент Турции также сделал громкое заявление о мирных переговорах между Украиной и рф о том, что в ближайшее время кровавой войне будет положен конец.

РЕКЛАМА
184

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карты Таро, фото из открытых источников

Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа

Андрей Исаенко

«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны

Максим Галкин показал свежие фото сына Гарри - фото

Максим Галкин показал свою «ксерокопию» — сына Гарри

Гороскоп на 1 августа 2025 года для каждого знака зодиака

Ракам пойдет на пользу одиночество, а Весам и Водолеям нужно избегать конфликтов: гороскоп на 1 августа

Следующий материал
Новости партнеров