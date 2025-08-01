Во время визита в Технологический институт Воздушных сил премьер-министр Дональд Туск, который считает, что рф будет готова к нападению на НАТО в 2027 году, подчеркнул, что вооруженные силы, оснащенные современным оружием, передовыми технологиями и имеющие высокий уровень подготовки, имеют решающее значение в современных вооруженных конфликтах. Он отметил, что армия, стремящаяся к победе в будущих войнах, должна технологически превосходить потенциальных противников, пишет TVP info.

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Он также заявил, что Польша должна быть готова защищаться независимо от развития событий на российско-украинском фронте и «не может потерять ни часа, ни дня в гонке за современную армию».

«Есть хороший шанс и много признаков, которые указывают на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации», — сказал премьер-министр.

Что именно он имел в виду и почему сделал такие выводы, пока неизвестно.

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Напомним, что президент Турции также сделал громкое заявление о мирных переговорах между Украиной и рф о том, что в ближайшее время кровавой войне будет положен конец.

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