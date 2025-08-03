«Желаю, чтобы никто из твоих родных не попробовал такой „диеты“, как украинские военнопленные»: освобожденный морпех ответил на насмешки рэперши из США

«Ну, что-то должно было остановить его толстую задницу от еды», — несколько дней назад написала Азилия Бенкс, 34-летняя певица, реперша, автор песен и музыкальный продюсер афроамериканского происхождения из Нью-Йорка, перепостив на своей странице в сети Х фото старшего сержанта ВСУ Александра Кириенко до и после российского плена и высмеяв его физическое состояние. Украинец почти три года провел в российской неволе , потеряв за это время 40 килограммов.

Александр защищал Украину с 2014 года, был награжден орденом «За мужество»

Сообщение скандальной певицы вызвало шквал негативных отзывов пользователей сети в ее адрес. Сам же Александр Кириенко записал видеообращение к ней с английскими субтитрами, чтобы ей и всему миру было все понятно.

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За три года российской неволи Александр Кириенко потерял 40 килограммов. Именно над этими фото насмехалась американская реперша

«Я украинец, я поддерживаю свободу слова. Каждый из нас имеет право высказать свое мнение. Но наша совесть и честь должны накладывать определенные ограничения. Азилия, я желаю тебе, чтобы никто из твоих близких не попробовал такой „диеты“, которую получают украинские военнопленные. Постоянные унижения, избиения и постоянный голод…» — сдержанно отреагировал на сарказм американской артистки морской пехотинец, защитник Мариуполя Александр Кириенко.

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Азилия Бэнкс открыто поддерживает россию в этой ужасной войне, обожает путина и считает, что Украина не имеет права на существование

Главный сержант взвода снайперов Александр Кириенко родом из Глобино Полтавской области. Защищал Украину в составе 36-й бригады морской пехоты с 2014 года. За проявленный героизм был награжден орденом «За мужество» III степени.

Большая война застала его в Мариуполе. К сожалению, уже 12 апреля 2022 года воин вместе с побратимами во время боевого столкновения с врагом на заводе имени Ильича попал в российский плен.

— Сначала нас вывезли в Сартану, держали в сарае для скота. Там людей 600 было. Потом — на Таганрог. Дальше следственные действия по мне проходили в Тверской области, в городе Кашин. Пытались на меня навесить убийство гражданского населения, — рассказывал Александр Кириенко в интервью «Суспільному» вскоре после освобождения.

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Получив срок, морпех почти два года провел в колонии № 10 в Мордовии. Это учреждение особого режима с жестким контролем и полной изоляцией заключенных, расположенное в поселке Ударное Зубово-Полянского района в Мордовии, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину используется для содержания украинских военнопленных. Но Александр узнал об этом только после обмена, 5 февраля этого года.

По словам военного, украинские защитники не имели там никаких прав. Даже права что-то спросить. Их общение с администрацией колонии ограничивалось словами «Так точно» и «Никак нет», которые они должны были произносить как можно четче. Перемещались заключенные только согнувшись вперед, с заведенными за спину руками. Их будили в шесть утра, и до десяти вечера они должны были простоять на обозначенной в камере полосе. Ни прилечь, ни присесть не разрешалось. Из-за этого у всех пленников сильно разбухали ноги.

На них спускали собак, их держали на морозе в одежде, облитой водой, их били током…

Им запрещали общаться на украинском языке. Держали в полном информационном вакууме. Им лгали, что российские войска уже дошли до Львова и скоро возьмут Польшу. «Скоро поедете домой, все будет нормально, будете с россией», — «подбадривали» их. Там люди умирали.

«Пытки — это преступление. Неволе нет места в цивилизованном мире»

О возвращении домой, говорит Александр, он не знал до последнего, пока их самолет не приземлился в беларуси.

Оказавшись на родной земле, мужчина позвонил, прежде всего, жене. Ее номер телефона все это долгое время он держал в памяти. Она плакала и не верила. Хотя приложила много усилий для возвращения мужа из плена: выходила на митинги, даже в Женеву, где располагается Международный Комитет Красного Креста, звонила.

Александр Кириенко до сих пор полностью не восстановился. Вес, который он потерял, постепенно набирается. Очень долго заживали раны на ногах, оставшиеся от укусов собак. А душевные раны вряд ли когда-то затянутся…

Александр вскоре после освобождения из плена

После реабилитации морпех намерен снова вернуться на службу в ВСУ. Потому что война, говорит, не закончилась, и нужно продолжать борьбу.

«Цену каждого мгновения свободной жизни я понял в неволе, — говорит бывший пленник, обращаясь к Азалии Бэнкс. — Знаю, какую трагедию пережили афроамериканцы, и на себе почувствовал, как ломает человеческую душу опыт неволи.

Травму неволи чувствуют даже те поколения, которые не видели этого ада. От каждого из нас зависит, что делать с этим опытом. Стать сильнее и научить своих детей бороться за свое будущее, или сломаться самому и сломать будущее наших детей.

Пытки — это преступление. Неволе нет места в цивилизованном мире.

Люди созданы для свободы и взаимопонимания. И всех своих детей я учу именно так. Учу отвечать за каждое произнесенное слово.

Слово — это зерно действий. И каждая мировая трагедия начиналась с какого-то неправильного слова".

Украинцы искренне поддержали Александра, назвав его видеообращение достойным ответом украинского патриота недостойной американке.

Об Азилии Бэнкс известно, что она поддерживает россию в этой ужасной войне. В апреле 22-го она опубликовала пост, в котором призналась, что обожает владимира путина и считает его своим любимым «суперзлодеем», а также отметила, что «Украина не имеет права на существование» и что она должна вернуться в состав СССР. Она призвала украинскую власть сдаться, поскольку эта война, мол, «не является внезапным актом зла россии».

Фото из открытых источников

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