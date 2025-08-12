- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
- 12.08 21:58 «Динамо» бездарно проиграло на Кипре и вылетело в Лигу Европы: видеообзор матча
- 12.08 21:32 Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала
- 12.08 21:03 Плесень в стиральной машине: есть легкие способы от нее избавиться
- 12.08 20:35 «Ночью вывел через лесополосу восьмерых украинских защитников»: в бою за Водяное погиб воин из Донецкой области
- 12.08 20:19 Второй раз за неделю: беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «Шахедов» в Татарстане
- 12.08 20:15 Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу
- 12.08 20:07 Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком
- 12.08 19:46 «28 тысяч саженцев лаванды сажали вручную около недели»: супруги со Львовщины зарегистрировали необычный рекорд
- 12.08 19:39 Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно
- 12.08 19:27 Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть
- 12.08 19:22 Может помочь Турция: эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136», и сколько это стоит
Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу
Популярная певица, представительница Украины на Евровидении-2024 обратившаяся к сети alyona alyona вновь собирается на международный песенный конкурс. На этот раз идет речь о Детском Евровидении, которое в этом году пройдет в декабре в Грузии. alyona alyona стала автором песен Нацотбора.
- Снова на Евровидении? — написала артистка на своей странице в социальной сети и показала видео по репетициям. — Да! Но на этот раз — на детском.
Имею большую честь быть сонграйтером Нацотбора на Детское Евровидение-2025! Это невероятный опыт и самое крутое — знакомство с талантливыми детьми, которые уже сейчас поражают своим талантом, голосом и профессионализмом.
Совсем скоро вы увидите выпуски Звездной школы, но я не удержалась и хочу показать вам немного закулисья уже сейчас: атмосфера, команда, съемки, репетиции.
Подписчики отреагировали на новость и поделились впечатлениями от общения со звездой.
- Класс! — написали в ответ. — Звездная школа — это круто!
- Было невероятно, — поделились в сети.
- Лучшие, спасибо, что поддерживаете наше будущее, — добавили в комментариях.
Напомним, музыкальный продюсер Нацотбора детского Евровидения певица Светлана Тарабарова.90
Читайте нас в Facebook
Ракам стоит проявить гибкость, а Львам — использовать свой авторитет: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа