Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу

Популярная певица, представительница Украины на Евровидении-2024 обратившаяся к сети alyona alyona вновь собирается на международный песенный конкурс. На этот раз идет речь о Детском Евровидении, которое в этом году пройдет в декабре в Грузии. alyona alyona стала автором песен Нацотбора.

- Снова на Евровидении? — написала артистка на своей странице в социальной сети и показала видео по репетициям. — Да! Но на этот раз — на детском.

Имею большую честь быть сонграйтером Нацотбора на Детское Евровидение-2025! Это невероятный опыт и самое крутое — знакомство с талантливыми детьми, которые уже сейчас поражают своим талантом, голосом и профессионализмом.

Совсем скоро вы увидите выпуски Звездной школы, но я не удержалась и хочу показать вам немного закулисья уже сейчас: атмосфера, команда, съемки, репетиции.

Подписчики отреагировали на новость и поделились впечатлениями от общения со звездой.

- Класс! — написали в ответ. — Звездная школа — это круто!

- Было невероятно, — поделились в сети.

- Лучшие, спасибо, что поддерживаете наше будущее, — добавили в комментариях.

Напомним, музыкальный продюсер Нацотбора детского Евровидения певица Светлана Тарабарова.

