«Производительнее всяких «кэшбеков»: Гетманцев рассказал, можно ли повысить минимальную пенсию

В 2025 году минимальные и максимальные выплаты для пожилых людей, к сожалению, не пересматривали.

Из-за нехватки средств в бюджете минимальная пенсия в Украине в 2025 году установлена на уровне 2024 года — 2361 гривна. При этом уровень выплат все же можно реально повысить, считает глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

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По мнению нардепа, это можно сделать путём:

детенизация экономики;

оптимизации государственных расходов;

внедрение пенсионной реформы.

При этом главным источником финансирования повышения минимальной пенсии Гетманцев называет детенизацию.

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«В прошлом году благодаря системной работе в этом направлении, а я постоянно занимаюсь этим вопросом — в бюджет дополнительно поступил эквивалент в 2,5 млрд долларов — это почти в 4 раза больше озвученной мной потребности. Если усиливать борьбу с тенью — вполне реально пополнить бюджет суммой не менее 4 млрд долларов», — отметил Гетманцев.

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не соглашается с утверждением, что государство не может профинансировать повышение пенсионных выплат, пока по меньшей мере 400 млрд гривен экономики находится в «тени».

В меньшем смысле повысить пенсии украинцам можно, если оптимизировать государственные расходы. По мнению Гетманцева, в бюджете есть малопроизводительные и даже неэффективные расходы на сумму 50 млрд гривен.

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В то же время повышение пенсий будет означать, что возрастут расходы на потребление, ведь пенсионеры, тратя средства на продукты питания, одежду, лекарства и т. п. , фактически направят их на поддержку национальной экономики и отечественного производителя.

«Впоследствии они вернутся государству в виде налогов — и это будет куда более продуктивно и результативно, чем всевозможные „кэшбеки“», — подчеркнул политик.

Далее власти следует сосредоточиться на комплексной пенсионной реформе. Например — запустить накопительную систему, когда для каждого работающего гражданина часть отчислений уйдет на его будущую пенсию.

Также важно реанимировать третий уровень системы — добровольное пенсионное страхование, что позволит еще больше увеличить пенсии, ведь все смогут откладывать себе дополнительные средства к лучшему после выхода на заслуженный отдых. А чтобы эти средства не обесценились, нужно перезагрузить фондовый рынок.

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«Главное — поэтапно отходить от всех видов специальных пенсий (кроме связанных с вредными для здоровья условиями труда). Нужно применять единый и справедливый подход, а определять уровень пенсий должен не статус или прежняя должность, а произведенные за время трудовой деятельности страховые отчисления» , — подытожил Гетманцев.

Раньше «ФАКТЫ» писали, у кого скоро вырастет уровень пенсии — даже без индексации.

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