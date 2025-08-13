Принц Гарри не любит омаров? Кулинарное шоу Меган Маркл продлили на второй сезон

Несмотря на падение популярности Меган Маркл в Великобритании и слухи о прекращении сотрудничества с ней стреминговым гигантом Netflix, контракт все же был продлен.

На днях стало известно, что компания заключила с Меган Маркл новое соглашение, в рамках которого герцогиня выпустит еще один сезон своего кулинарного шоу «С любовью, Меган» (With Love, Meghan) — об этом она сообщила в инстаграме.

Судя по ролику, в новом сезоне к особняку Меган в Монтесито приедут знаменитый шеф-повар Хосе Андрес, модель Крис Тейген, ведущая подкаста Джейми Керн Лима и звезда Queer Eye Тан Франс. В тизере 43-летняя Маркл вместе с гостями лепят глиняные горшки, пекут печенье, сервируют стол полевыми цветами, а в какой-то момент, выбирая омаров, герцогиня вспоминает мужа, принца Гарри: «Знаете, кто не любит омаров? Мой муж».

Netflix представил проект как «понравившийся многим» сериал из восьми эпизодов, который возвращается с «веселым и трогательным сезоном, полным смеха, открытий и ярких встреч со знаменитыми шефами, художниками и друзьями». Премьера состоится 26 августа.

По данным The Sun, новый контракт оценивается примерно в 20 млн долларов, что значительно меньше предыдущего соглашения.

Теперь Меган и Гарри будут предлагать свои идеи, а Netflix будет решать, какие из них реализовать. Кроме «С любовью, Меган», в планах уже есть праздничный спецвыпуск, снятый в доме пары, экранизация романа «Встретить меня на озере» и документальный короткометражный фильм о детском доме в Уганде. Все это создает продюсерская компания супругов Archewell Productions. Кроме того, стриминг уложился в лайфстайл-бренд Меган As Ever.

Отметим, что в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл заключили пятилетний контракт с Netflix на сумму около 100 млн. долларов. Их первым проектом стало документальное шоу «Гарри и Меган», в котором они рассказали о жизни в королевской семье, тяжелом прошлом принца, ссорах с родственниками и давлении со стороны прессы. Выход сопровождался бурными обсуждениями и критикой. Следующее шоу Маркл, «С любовью, Меган», тоже потерпело крах: зрители ругали его за «наигранность» и «неестественность», а крупные СМИ окрестили проект «упражнением в нарциссизме».

Как писали «ФАКТЫ», недавно известный психолог и писательница Лара Феррейро предложила беспрецедентный взгляд на динамику отношений между Гарри и Меган.

Фото: Netflix

