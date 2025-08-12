- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Огромный удар: британцы выразили свое отношение к Меган Маркл
Герцогиня Сассекская, которую довело до слез заявление принца Уильяма, задула 44 свечи в свой день рождения, который она отпраздновала за спокойным ужином. Не было никаких громких признаний или грандиозных поз. Только фотография торта с цветами и обещание, что новый этап жизни будет сосредоточен на собственных проектах и семье. Открытка идеальная. Контекст не очень, пишет Catalunya.
Неделя, на которую выпал ее день рождения, принесла холодный душ: последний опрос YouGov показывает лишь 20% одобрительных отзывов о Меган в Великобритании, что является ее худшим историческим показателем. То есть только каждый пятый британец сегодня выражает положительное отношение к ней. Гарри имеет 28%. Контраст с Уильямом и Кейт впечатляет, потому что у них превышает 70%. Исследование, опубликованное на днях, подтверждает постоянное падение популярности супругов среди британцев.
Меган делает ставку на свою роль «гуру образа жизни». Однако первые данные ее кулинарного сериала на Netflix показывают умеренное начало: менее половины взрослых американцев говорят, что знают это шоу, и только 19% говорят, что оно им нравится, а 11% - не уверены. Это неприятный знак для того, кто пытается укрепить свой личный бренд посредством контента.
Впрочем, имидж Меган в США несколько лучше, чем в Великобритании. Недавние опросы указывают на положительный баланс мнений, хотя и с нестабильной тенденцией за последние два года. Американская аудитория не отбрасывает ее сразу, но и не вознаграждает автоматически каждый ее проект.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что психолог, говоря о намерениях Меган Маркл, назвала ее абсолютной психопаткой.
