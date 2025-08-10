«Она использует его, она абсолютная психопатка»: психолог о намерениях Меган Маркл

Британцы с недоверием и беспокойством отнеслись к новой шокирующей информации о Меган Маркл, герцогине Сассекской. Это снова поставило ее в центр медийной бури. Несмотря на то что прошло более пяти лет с тех пор, как она и принц Гарри решили радикально изменить свою жизнь, имя Меган продолжает порождать споры, заголовки и бесчисленное количество реакций как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах.

С того момента, как она оставила свои официальные обязанности в британской королевской семье, Меган четко дала понять, что ее приоритетом является семейная жизнь и собственные личные проекты. Тем не менее ее фигура остается предметом постоянных дискуссий, и каждый ее шаг с мужем тщательно проверяется. В этот раз спор возник из-за заявлений известного психолога и писателя Лары Феррейро, которая предложила беспрецедентный взгляд на динамику отношений между Гарри и Меган.

«Я думаю, что Гарри мысленно считает Меган новой Дианой», — говорит Лара, автор книги «Ni un capullo más!».

По словам эксперта, принц Гарри не справился с травмой потери матери, и это заставляет его проектировать почти героическую роль на свою жену. Однако Феррейро идет дальше и выдвигает прямые обвинения относительно намерений Маркл.

«Она использует его, она абсолютная психопатка», — приводит слова специалиста издания X Catalunya.cat.

Она утверждает, что Меган, возможно, воспользовалась детскими травмами Гарри, чтобы привезти его в Соединенные Штаты, отдалив его не только от его институциональных обязанностей, но и от семьи.

«Я думаю, что Меган хотела кого-то известного», — говорит Лара Феррейро, предполагая, что за этими отношениями стоит скрытый интерес со стороны бывшей актрисы.

Но самой шокирующей частью ее анализа является неявный упрек самому принцу Гарри: «Он не умел устанавливать границы. Независимо от того, насколько близка пара, семья — прежде всего».

Эти заявления о Мегане Маркл всколыхнули британское общественное мнение. Тем временем Букингемский дворец хранит молчание, но новость уже попадает в заголовки газет и вызывает беспокойство среди приверженцев монархии.

Тем временем в центре скандала оказался и принц Гарри из-за своей благотворительной деятельности.

