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Украина

Билецкий о первых шагах на должности командира Третьего корпуса: полк БпЛА, учебное подразделение, унифицированное управление

16:30 14 мая 2025
Андрей Билецкий

Андрей Билецкий назвал первые задачи на посту командира новосозданного Третьего армейского корпуса в интервью главному редактору Цензор.net Юрию Бутусову.

По его словам, в корпус войдут пять бригад — тяжелая механизированная, механизированные, штурмовые, а также так называемый корпусный комплект: БпЛА, разведка, логистика, медицина, связь, другие.

«Сейчас все ресурсы брошены на полк беспилотных систем, чтобы очень быстро масштабировать систему Третьей штурмовой и дать бригадам зонтик, который прикроет с неба и в обороне, и в наступлении. В большинстве бригад они [беспилотные подразделения] есть, в некоторых — на очень неплохом уровне, но хотим масштабировать», — пояснил комкор.

Билецкий отметил, что проводится производство унифицированного управления корпусом, устава и оперативных процедур армий НАТО, качественного планирования любых действий. А также формирование командного духа, создание учебного подразделения корпусного уровня для подготовки и переподготовки всех солдат, офицеров и сержантов.

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«Я хочу на самом деле переобучить фактически всех солдат, чтобы солдат понимал, как здесь выживать и выполнять задачу? Чтобы он не был „человеком с ружьем“, как у кацапов, а профессиональным бойцом украинской армии», — сказал Билецкий.

По его словам, критически важна — подготовка сержантов. За предыдущий год Третья штурмовая подготовила 500 сержантов — командиров отделения и сержантов взвода роты. Главным сержантом Третьего корпуса назначен военный с позывным «Боб»: «Легендарный абсолютно человек. Начинал в Азове, прошел все курсы Военной школы Коновальца, был разведчиком в Азове и Третьей штурмовой. Уверен, сержантская ветка будет идти сложно, но она точно будет идти».

Билецкий прокомментировал кадровую политику в должности командира корпуса, заявив, что будет опираться в первую очередь на действующих командиров подразделений, офицеров и сержантов, а снимать с должностей будет исключительно за «некомпетентность, некомандность, непорядочность». Он также отметил главнокомандующего ВСУ, Генштаб и командование Сухопутных войск за содействие в развитии корпуса.

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