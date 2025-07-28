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Первые результаты корпуса Билецкого: убрали хаос, изменили тактику, сократили потери, замедлили продвижение рф

17:16 28 июля 2025
Андрей Белецкий

Третий армейский корпус под командованием Андрея Билецкого был развернут одним из первых и 4 июня в крайне критической обстановке взял ответственность за полосу в 120 километров на рубеже реки Оскол. Об этом сообщил Юрий Бутусов, главред Цензор.нет, военнослужащий бригады «Хартия».

Продвижение армии рф в полосе удалось существенно замедлить: с 1 января по 4 июня 2025 года враг захватил 198 кв км, а с 4 июня и до сегодня — 16 кв км. В результате успешных контратак Третий корпус вернул контроль над 8 кв км территорий. По данным Бутусова, наши среднемесячные безвозвратные потери снизились по сравнению с «докорпусным» временем примерно вдвое при том, что в июне интенсивность боевых действий увеличилась.

«Андрей Билецкий доказал, что компетентный командир боеспособной бригады, если получает полномочия по самостоятельной организации работы и хотя бы минимальное доверие и поддержку руководства, может в течение двух месяцев существенно улучшить результаты боевых действий на большой полосе фронта», — заявил Бутусов.

Он указал на основные позитивные изменения: новая тактика обороны, прекращены встречные бои и непрерывные контратаки, исчез хаос на переднем крае, подразделения вводятся в бой упорядоченно. Билецкий получил широкие полномочия по продвижению командных кадров, из-за этого исчезла ложь в докладах, значительно улучшилось взаимодействие. Каждая бригада корпуса стала получать плановое пополнение людьми и боеприпасами, которого раньше могло не быть месяцами.

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«Оказалось вдруг, что если управление корпуса грамотно организует оборону, контролирует передний край, создает систему работы БпЛА, артиллерии и разведки всех типов, то не надо затыкать дыры во фронте массами войск и стачивать в боях за выжженные посадки батальон за батальоном. А российские штурмовые группы просто методично перемалываются, с потерями в 7−10 раз меньше врага», — подчеркнул Бутусов.

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