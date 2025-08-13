Перед встречей с путиным: сегодня Трамп, Зеленский и ЕС проведут переговоры о будущем Украины

В преддверии запланированной встречи Трампа с путиным в штате Аляска в Анкоридже в Берлине сегодня, 13 августа, состоится ряд срочных видеоконференций с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, а также лидеров ключевых стран Европейского Союза. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным Bild, переговоры организует федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в своем ведомстве. Он прервал свой отпуск ради этого события. Также в Берлине ожидают Владимира Зеленского, неожиданный визит которого в ФРГ СМИ подтвердили в Офисе президента.

Планируется, что в 14.00 по Киеву состоится встреча лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, Еврокомиссии, Евросовета, генсека НАТО и президента Украины. В 15:00 к переговорам присоединятся президент США Дональд Трамп и вице-президент Вэнс. В 16.30 ожидается отдельная встреча «коалиции решительных» без участия США.

По данным Politico, ключевыми темами обсуждения станут риски заключения соглашения между США и рф без участия Украины, варианты давления на россию, гарантии безопасности для Украины и этапы потенциального мирного урегулирования.

В Европе выразили обеспокоенность, что Трамп во время встречи с путиным может предложить территориальный компромисс, не учитывающий позицию Украины. Зеленский подчеркнул, что вопрос территориальной целостности закреплен в Конституции Украины и не может быть предметом торга.

Ранее сообщалось о том, что заявил Трамп о войне, Зеленском путине накануне саммита США и рф на Аляске.

