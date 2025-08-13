- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
- 13.08 22:01 Лето в банке: как законсервировать помидоры без соли, сахара и уксуса
- 13.08 21:31 «Мечтал быть священником, а стал исполнителем»: украинский певец Игорь Целип о духовности, сцене и пении
- 13.08 21:02 Добавьте несколько капель в ваш утюг: глажка будет настоящим удовольствием
- 13.08 20:53 Компания, связанная со скандальным Микитасем и Астионом, пытается сорвать продажу «Укрбуда»: что об этом пишут СМИ
- 13.08 20:45 «Вечером, когда внутри фонаря зажигается свет, происходит чудо», — художница Мария Румилова
- 13.08 20:33 В первые месяцы вторжения пошел защищать страну: на Сумщине погиб пластун из Черкасс
- 13.08 20:09 Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 13.08 20:08 Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
- 13.08 19:54 Девам — «Королева Пентаклей», Львам — «Король Мечей», а Рыбам — «Паж Кубков»: Таро-прогноз на 14 августа
- 13.08 19:41 Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага
- 13.08 19:34 Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
Перед встречей с путиным: сегодня Трамп, Зеленский и ЕС проведут переговоры о будущем Украины
В преддверии запланированной встречи Трампа с путиным в штате Аляска в Анкоридже в Берлине сегодня, 13 августа, состоится ряд срочных видеоконференций с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, а также лидеров ключевых стран Европейского Союза. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным Bild, переговоры организует федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в своем ведомстве. Он прервал свой отпуск ради этого события. Также в Берлине ожидают Владимира Зеленского, неожиданный визит которого в ФРГ СМИ подтвердили в Офисе президента.
Планируется, что в 14.00 по Киеву состоится встреча лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, Еврокомиссии, Евросовета, генсека НАТО и президента Украины. В 15:00 к переговорам присоединятся президент США Дональд Трамп и вице-президент Вэнс. В 16.30 ожидается отдельная встреча «коалиции решительных» без участия США.
По данным Politico, ключевыми темами обсуждения станут риски заключения соглашения между США и рф без участия Украины, варианты давления на россию, гарантии безопасности для Украины и этапы потенциального мирного урегулирования.
В Европе выразили обеспокоенность, что Трамп во время встречи с путиным может предложить территориальный компромисс, не учитывающий позицию Украины. Зеленский подчеркнул, что вопрос территориальной целостности закреплен в Конституции Украины и не может быть предметом торга.
Ранее сообщалось о том, что заявил Трамп о войне, Зеленском путине накануне саммита США и рф на Аляске.107
