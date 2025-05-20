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Рискнул всем: Виталий Козловский раскрыл подробности разрыва с бывшим продюсером
Популярный певец и военнослужащий Виталий Козловский, который выплатил долг своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, наконец, может петь свои старые хиты. Напомним, судебное дело между певцом и продюсером длилось тринадцать лет. Первой обновленной песней из старого репертуара Козловского стала «Пинаколада», которая теперь звучит на украинском и пользуется бешеной популярностью.
На своей странице в социальной сети Виталий поделился переживаниями от того, через что ему пришлось пройти, и надеждами на будущее.
«Это история о выборе — быть вечно жертвой или победителем?! — написал Козловский. — Я всегда старался идти по зову своего сердца, потому что когда шел на компромиссы с совестью — вечно получалась лажа… Урок усвоен. Опыт пережит. Карма отработана. За мечту и за свободу необходимо бороться, как за жизнь.
Я рискнул всем… Но вышел с манифестом о «Пинаколаде»! Активировал у многих воспоминания о детстве, молодости и беззаботности, напомнив людям об их мечтах… И сам вспомнил о том, кем всегда был. Приняв себя и весь свой бэкграунд, я вернулся. И самое главное, я вернул себе себя. И точно знаю: за каждой ночью приходит утро".
Подписчики отреагировали на пост в комментариях, поделившись личными историями.
«Браво, дождалась, правда, теперь у меня уже 3 детей с того момента, как хотела выходить замуж за Виталия», — написали в сети.
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