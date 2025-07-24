- 24.07 23:06 «Шахтер» с тренером-турком увез ярую победу из логова «Бешикташа»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 24.07 22:29 Гастрономический тренд, который поможет вам сохранить здоровье: не стоит его недооценивать
- 24.07 22:15 «Александрия» проиграла «друзьям россии» из «Партизана»: видеообзор матча квалификации Лиги конференций
- 24.07 22:05 «Полесье» отметило тренерский дебют Ротаня в еврокубках поражением от клуба из Андорры: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 24.07 22:02 Абрикосово-цитрусовое лакомство: готовится так быстро, что вы удивитесь
- 24.07 21:31 Гвинет Пэлтроу сильно расстроилась, когда Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон
- 24.07 21:02 Можно потерять: почему не стоит опрыскивать фикусы водой
- 24.07 20:46 «Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 24.07 20:32 Его руки действительно были золотыми: солдат из Черкасской области не перенес тяжелого ранения
- 24.07 20:06 Летний пирог с абрикосами и творожной начинкой: ароматно и вкусно
- 24.07 20:00 Зеленский внес в парламент альтернативный законопроект по НАБУ
- 24.07 19:39 США «вооружают» россию через Иран: в снарядах оккупантов заметили западный элемент
Спал на кухне на раскладном диване: Козловский растрогал сеть воспоминаниями
Популярный певец Виталий Козловский, реанимировавший свой старый хит, умилил поклонников.
На странице в социальной сети Виталий выложил пост о своем близком родственнике, который помог ему в начале певческой карьеры.
Именно дядя Миша и его соседка — Тамара — стали одними из персонажей нового хита Козловского.
«Близкий родственник семьи — дядя Миша, который в начале моей карьеры в Киеве приютил у себя дома», — рассказал Виталий. — Спал я тогда на кухне на раскладном диване. Клево было. Ко мне относились со всей душой. Разрешали ночью греметь холодильником, потому что жить на кухне, это всегда гастрономический рай. А я был тогда такой худой глистой, что ел много, но все как в трубу.
Мне захотелось этого доброго и мудрого дядю снять в клипе! На память. На его день рождения в прошлом году я ему об этом сообщил. А еще среди гостей сидела его соседка, уважаемая Тамара, более 20 лет проработавшая во дворце Украина — билетером. Такую экстравагантную типажную даму я также пригласил на съемку. Как говорится, под шумок. Мои актеры справились с задачами, клип получился веселым, потому что я хотел настроить этой песней всех Малых на позитив, и чтобы те, что уже смогли — самоутвердились, а те, что только готовятся смочь, поняли, что их сила в любви! К себе".
История, которую рассказал Козловский, нашла отклик у подписчиков, поделившихся своими впечатлениями.
«Вышел очень классный клип, — поддержали певца. — А еще, очень классно, не забывать свое происхождение, прошлое! Не стыдиться его. И не забывать людей, когда-то игравших важную роль!»
«Такой искренний пост, дядя Миша теперь звезда!» — добавили в комментариях.
«Великолепная и простая история из жизни, — поделились в ответ. — Самое важное в жизни это помнить добро и уметь возвращать и приумножать его с благодарностью».
Ранее мы рассказывали о том, что певица Злата Огневич пережила паническую атаку.244
Читайте нас в Facebook
Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел