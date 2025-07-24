Спал на кухне на раскладном диване: Козловский растрогал сеть воспоминаниями

Популярный певец Виталий Козловский, реанимировавший свой старый хит, умилил поклонников.

На странице в социальной сети Виталий выложил пост о своем близком родственнике, который помог ему в начале певческой карьеры.

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Именно дядя Миша и его соседка — Тамара — стали одними из персонажей нового хита Козловского.

«Близкий родственник семьи — дядя Миша, который в начале моей карьеры в Киеве приютил у себя дома», — рассказал Виталий. — Спал я тогда на кухне на раскладном диване. Клево было. Ко мне относились со всей душой. Разрешали ночью греметь холодильником, потому что жить на кухне, это всегда гастрономический рай. А я был тогда такой худой глистой, что ел много, но все как в трубу.

Мне захотелось этого доброго и мудрого дядю снять в клипе! На память. На его день рождения в прошлом году я ему об этом сообщил. А еще среди гостей сидела его соседка, уважаемая Тамара, более 20 лет проработавшая во дворце Украина — билетером. Такую экстравагантную типажную даму я также пригласил на съемку. Как говорится, под шумок. Мои актеры справились с задачами, клип получился веселым, потому что я хотел настроить этой песней всех Малых на позитив, и чтобы те, что уже смогли — самоутвердились, а те, что только готовятся смочь, поняли, что их сила в любви! К себе".

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История, которую рассказал Козловский, нашла отклик у подписчиков, поделившихся своими впечатлениями.

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«Вышел очень классный клип, — поддержали певца. — А еще, очень классно, не забывать свое происхождение, прошлое! Не стыдиться его. И не забывать людей, когда-то игравших важную роль!»

«Такой искренний пост, дядя Миша теперь звезда!» — добавили в комментариях.

«Великолепная и простая история из жизни, — поделились в ответ. — Самое важное в жизни это помнить добро и уметь возвращать и приумножать его с благодарностью».

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