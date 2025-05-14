Огонь!: сеть в шоке от старого хита популярного артиста

Популярный певец Виталий Козловский, который вернул себе права на старые хиты, поразил сеть новостью. После тринадцатилетнего судебного дела с бывшим продюсером Игорем Кондратюком, Виталий снова спел свою популярную песню «Пинаколада», переведя ее на украинский язык. Сеть разразилась многочисленными перепевами и комментариями сразу после того, как певец впервые исполнил ее на концерте. Через несколько дней Виталий выпустил в сети трек и поделился чувствами на своей странице в социальном приложении.

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Поклонники певца не скрывали радости. А телеведущий Анатолий Анатолич даже предложил жене повторить их свадьбу, чтобы снова послушать Козловского.

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- Давай организуем снова нашу свадьбу, чтобы Козловский выступил с этой песней у нас, — обратился Анатолий Анатолич к жене.

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- Еще с ночи на повторе, — признались поклонницы. — А эта обложка просто уносит в детство.

Ранее сеть отреагировала на выступление группы Циферблат на Евровидении-2025.

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