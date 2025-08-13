- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
Настоящая «кобра»: баклажаны по-грузински по рецепту Ивана Янюка
Кулинар Иван Янюк называет себя «счастливым поваром» и любит готовить блюда, которые не менее вкусны, чем у его у мамы.
Также Ивану нравятся необычные или даже немного «экзотические блюд». Одно из них такое острое, что читатели блога кулинара даже назвали его «коброй» за остроту.
Для приготовления «кобры» понадобятся:
Баклажаны — 2кг
Помидоры — 500 г.
Соль — 3 ст/л
Сахар — 3 ст/л
Уксус — 20 г (9%)
Перец сладкий — 800 г
Чеснок — 110 г.
Перец Чили — 1 стручок
Петрушка — 70 г.
А как правильно готовить баклажаны по-грузински, Иван рассказал в коротком видео.
Иван Янюк также поделился проверенным рецептом фаршированных перцев.230
