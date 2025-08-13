41.14 / 41.68 48.10 / 48.81
Книга рецептов

Настоящая «кобра»: баклажаны по-грузински по рецепту Ивана Янюка

14:55 13 августа 2025
Баклажаны по-грузински, фото скриншот видео

Кулинар Иван Янюк называет себя «счастливым поваром» и любит готовить блюда, которые не менее вкусны, чем у его у мамы.

Также Ивану нравятся необычные или даже немного «экзотические блюд». Одно из них такое острое, что читатели блога кулинара даже назвали его «коброй» за остроту.

Для приготовления «кобры» понадобятся:
Баклажаны — 2кг
Помидоры — 500 г.
Соль — 3 ст/л
Сахар — 3 ст/л
Уксус — 20 г (9%)
Перец сладкий — 800 г
Чеснок — 110 г.
Перец Чили — 1 стручок
Петрушка — 70 г.

А как правильно готовить баклажаны по-грузински, Иван рассказал в коротком видео.

Иван Янюк также поделился проверенным рецептом фаршированных перцев.

