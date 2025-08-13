Настоящая «кобра»: баклажаны по-грузински по рецепту Ивана Янюка

Кулинар Иван Янюк называет себя «счастливым поваром» и любит готовить блюда, которые не менее вкусны, чем у его у мамы.

Также Ивану нравятся необычные или даже немного «экзотические блюд». Одно из них такое острое, что читатели блога кулинара даже назвали его «коброй» за остроту.

Для приготовления «кобры» понадобятся:

Баклажаны — 2кг

Помидоры — 500 г.

Соль — 3 ст/л

Сахар — 3 ст/л

Уксус — 20 г (9%)

Перец сладкий — 800 г

Чеснок — 110 г.

Перец Чили — 1 стручок

Петрушка — 70 г.

А как правильно готовить баклажаны по-грузински, Иван рассказал в коротком видео.

Иван Янюк также поделился проверенным рецептом фаршированных перцев.

