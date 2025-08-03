Не рецепт, а золото: вкусный фаршированный перец по рецепту «счастливого повара»

Повар Иван Янюк, ранее рассказывавший о приготовлении хрустящих малосольных огурцов «как у мамы», предложил фоловером приготовить фаршированные перцы.

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На своем канале Янюк, называющий себя счастливым поваром, заверил, что перцы получаются вкусными, потому что рецепт приготовления проверен. Да и вообще — это не рецепт, а золото.

Ингредиенты: Перец — 7 шт.;

Фарш — 700 г;

Рис — 250 г сухого;

Лук — 2 шт.;

Измельченные томаты — 350 г;

Сушеный базилик — 1 ч/л.;

Петрушка — 20 г;

Паприка копченая — 1 ч/л.;

Соль и перец — по вкусу;

Вода — 500 мл;

Аджика — 1 ч/л.;

Сахар — 2 ст/л.

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Приготовление: РЕКЛАМА Рис отварить до половины готовности, лук мелко нарезать и добавить к рису.

Также к начинке добавить измельченную зелень, базилик, копченую паприку, соль и перец, хорошо перемешать, объединив все ингредиенты, добавив 50 мг воды.

Для приготовления соуса на разогретом растительном масле карамелизуют нарезанный лук. Готовить на среднем огне, пока лук не станет золотистым.

Добавить на сковороду измельченные помидоры и убавить огонь. Добавить аджику и перемешать.

Добавить сахар, соль и перец, помня о том, что начинка уже была посолена и поперчена.

Вылить в сковороду оставшуюся часть холодной воды, хорошо перемешать, довести до кипения и снять с огня.

У перцев срезать «шапочки» и выбрать из середины семена.

Наполнить перцы начинкой и положить в форму, залить соусом и накрыть перчики «шапочками».

Форму накрыть крышкой и отправить на 45 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Рецепт перцев, фаршированных фаршем и кус-кусом, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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