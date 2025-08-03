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Книга рецептов

Не рецепт, а золото: вкусный фаршированный перец по рецепту «счастливого повара»

10:10 3 августа 2025
Иван Янюк поделился рецептом фаршированных перцев. Фото - скриншот

Повар Иван Янюк, ранее рассказывавший о приготовлении хрустящих малосольных огурцов «как у мамы», предложил фоловером приготовить фаршированные перцы.

На своем канале Янюк, называющий себя счастливым поваром, заверил, что перцы получаются вкусными, потому что рецепт приготовления проверен. Да и вообще — это не рецепт, а золото.

Ингредиенты:

  • Перец — 7 шт.;
  • Фарш — 700 г;
  • Рис — 250 г сухого;
  • Лук — 2 шт.;
  • Измельченные томаты — 350 г;
  • Сушеный базилик — 1 ч/л.;
  • Петрушка — 20 г;
  • Паприка копченая — 1 ч/л.;
  • Соль и перец — по вкусу;
  • Вода — 500 мл;
  • Аджика — 1 ч/л.;
  • Сахар — 2 ст/л.

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Приготовление:

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  • Рис отварить до половины готовности, лук мелко нарезать и добавить к рису.
  • Также к начинке добавить измельченную зелень, базилик, копченую паприку, соль и перец, хорошо перемешать, объединив все ингредиенты, добавив 50 мг воды.
  • Для приготовления соуса на разогретом растительном масле карамелизуют нарезанный лук. Готовить на среднем огне, пока лук не станет золотистым.
  • Добавить на сковороду измельченные помидоры и убавить огонь. Добавить аджику и перемешать.
  • Добавить сахар, соль и перец, помня о том, что начинка уже была посолена и поперчена.
  • Вылить в сковороду оставшуюся часть холодной воды, хорошо перемешать, довести до кипения и снять с огня.
  • У перцев срезать «шапочки» и выбрать из середины семена.
  • Наполнить перцы начинкой и положить в форму, залить соусом и накрыть перчики «шапочками».
  • Форму накрыть крышкой и отправить на 45 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Рецепт перцев, фаршированных фаршем и кус-кусом, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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