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Книга рецептов
10:10 — 3 августа 2025
Не рецепт, а золото: вкусный фаршированный перец по рецепту «счастливого повара»
Повар Иван Янюк, ранее рассказывавший о приготовлении хрустящих малосольных огурцов «как у мамы», предложил фоловером приготовить фаршированные перцы.
На своем канале Янюк, называющий себя счастливым поваром, заверил, что перцы получаются вкусными, потому что рецепт приготовления проверен. Да и вообще — это не рецепт, а золото.
Ингредиенты:
- Перец — 7 шт.;
- Фарш — 700 г;
- Рис — 250 г сухого;
- Лук — 2 шт.;
- Измельченные томаты — 350 г;
- Сушеный базилик — 1 ч/л.;
- Петрушка — 20 г;
- Паприка копченая — 1 ч/л.;
- Соль и перец — по вкусу;
- Вода — 500 мл;
- Аджика — 1 ч/л.;
- Сахар — 2 ст/л.
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Приготовление:
- Рис отварить до половины готовности, лук мелко нарезать и добавить к рису.
- Также к начинке добавить измельченную зелень, базилик, копченую паприку, соль и перец, хорошо перемешать, объединив все ингредиенты, добавив 50 мг воды.
- Для приготовления соуса на разогретом растительном масле карамелизуют нарезанный лук. Готовить на среднем огне, пока лук не станет золотистым.
- Добавить на сковороду измельченные помидоры и убавить огонь. Добавить аджику и перемешать.
- Добавить сахар, соль и перец, помня о том, что начинка уже была посолена и поперчена.
- Вылить в сковороду оставшуюся часть холодной воды, хорошо перемешать, довести до кипения и снять с огня.
- У перцев срезать «шапочки» и выбрать из середины семена.
- Наполнить перцы начинкой и положить в форму, залить соусом и накрыть перчики «шапочками».
- Форму накрыть крышкой и отправить на 45 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
Рецепт перцев, фаршированных фаршем и кус-кусом, читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот448
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