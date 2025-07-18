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Книга рецептов

«Мамин рецепт» малосольных огурцов от Ивана Янюка: вкусноста, которую можно есть уже на второй день

10:56 18 июля 2025
Малосольные огурцы по рецепту Ивана Янюка, фото скриншот видео

Кулинар Иван Янюк, уже показавший, как готовит кисло-сладкие огурцы, поделился еще и рецептом малосольных огурцов своей мамы.

«Друзья, кто помнит вкусные хрустящие малосольные огурчики, как у мамы? Ну что может быть лучше этого вкуса лета? «- отметил он.

Ингредиенты:
Огурцы — 1,2 кг.
Чеснок — 8 зуб.
6 веточек укропа
Апельсин — 1 шт.
Перец горошек — 2 ч/л.
Вода — 1,5л.
Соль — 2 ст.л.

Приготовление:

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Положить огурцы в холодную воду и оставить на три часа.

Обрезать носики и хвостики.

Апельсин разрезать на тонкие ломтики.

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В банку укладывать огурцы и ломтики апельсина.

Добавить в банки укроп, перец горошком и измельченный чеснок.

Приготовить маринад — на литровую банку столовая ложка соли.

Залить огурцы маринадом.

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Накрыть банки капроновыми крышками.

Готовы такие огурцы уже через два дня.


Иван Янюк также рассказал, как вкусно приготовить кабачки в духовке. А судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский рассказал, как приготовить малосольные цуккини.

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