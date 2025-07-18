«Мамин рецепт» малосольных огурцов от Ивана Янюка: вкусноста, которую можно есть уже на второй день

Кулинар Иван Янюк, уже показавший, как готовит кисло-сладкие огурцы, поделился еще и рецептом малосольных огурцов своей мамы.

«Друзья, кто помнит вкусные хрустящие малосольные огурчики, как у мамы? Ну что может быть лучше этого вкуса лета? «- отметил он.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты:

Огурцы — 1,2 кг.

Чеснок — 8 зуб.

6 веточек укропа

Апельсин — 1 шт.

Перец горошек — 2 ч/л.

Вода — 1,5л.

Соль — 2 ст.л.

Приготовление:

РЕКЛАМА

Положить огурцы в холодную воду и оставить на три часа.

Обрезать носики и хвостики.

Апельсин разрезать на тонкие ломтики.

РЕКЛАМА

В банку укладывать огурцы и ломтики апельсина.

Добавить в банки укроп, перец горошком и измельченный чеснок.

Приготовить маринад — на литровую банку столовая ложка соли.

Залить огурцы маринадом.

РЕКЛАМА

Накрыть банки капроновыми крышками.

Готовы такие огурцы уже через два дня.

Иван Янюк также рассказал, как вкусно приготовить кабачки в духовке. А судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский рассказал, как приготовить малосольные цуккини.

229

Читайте нас в Facebook