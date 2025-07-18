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«Мамин рецепт» малосольных огурцов от Ивана Янюка: вкусноста, которую можно есть уже на второй день
Кулинар Иван Янюк, уже показавший, как готовит кисло-сладкие огурцы, поделился еще и рецептом малосольных огурцов своей мамы.
«Друзья, кто помнит вкусные хрустящие малосольные огурчики, как у мамы? Ну что может быть лучше этого вкуса лета? «- отметил он.
Ингредиенты:
Огурцы — 1,2 кг.
Чеснок — 8 зуб.
6 веточек укропа
Апельсин — 1 шт.
Перец горошек — 2 ч/л.
Вода — 1,5л.
Соль — 2 ст.л.
Приготовление:
Положить огурцы в холодную воду и оставить на три часа.
Обрезать носики и хвостики.
Апельсин разрезать на тонкие ломтики.
В банку укладывать огурцы и ломтики апельсина.
Добавить в банки укроп, перец горошком и измельченный чеснок.
Приготовить маринад — на литровую банку столовая ложка соли.
Залить огурцы маринадом.
Накрыть банки капроновыми крышками.
Готовы такие огурцы уже через два дня.
Иван Янюк также рассказал, как вкусно приготовить кабачки в духовке. А судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский рассказал, как приготовить малосольные цуккини.229
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