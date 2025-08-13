Части молодых украинцев государство выплатит по 200 тысяч гривен: кто может рассчитывать на деньги

На период действия военного положения в Украине внедряют программу поддержки молодых медиков.

Речь идет о молодых врачах, завершивших подготовку в интернатуре в одном из 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава или МОН.

Они будут работать в сельской местности и на прифронтовых территориях, где критически необходима своевременная и качественная медицинская помощь. Такие медики могут получить от государства 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Чтобы получить разовую выплату, врач должен найти на Едином веб-портале вакансий медицинских работников вакансию в государственном или коммунальном медучреждении в сельской местности или на территории активных боевых действий (перечень утвержден приказом Министерства развития общин и территорий Украины).

Нужно связаться с таким медучреждением и выяснить, не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в нем 75% и готово ли медучреждение заключить по меньшей мере трехлетний договор о работе.

Если оба условия выполняются, врач заключает договор с медучреждением минимум на три года, а медучреждение выдает письмо, которым подтверждает свое соответствие требованиям Постановления о расположении и укомплектованности должностей.

Также можно заключить такой договор с учреждением, в которое врач уже устроился после завершения интернатуры, если он отвечает указанным требованиям.

До 10 октября врач должен подать в учреждение высшего образования, где он проходил интернатуру, следующие документы:

- заявление на имя ректора (в произвольной форме);

- письмо-подтверждение от учреждения здравоохранения о соответствии требованиям постановления;

копии документов об образовании — диплома и сертификата о присвоении профессиональной квалификации (подаются только в случае, если эти данные отсутствуют в Единой электронной базе по вопросам образования);

- документы, подтверждающие трудовую деятельность — копию трудовой книжки (если есть) или выписку из Реестра застрахованных лиц (через Пенсионный фонд).

- копию заключенного договора о работе в заведении здравоохранения.

Подать документы можно лично или письмом на официальную электронную почту учебного заведения. Контакты учебных заведений можно найти здесь.



Заведение высшего образования рассматривает документы и в случае согласования издает приказ о назначении выплаты. Выплата пособий осуществляется до конца бюджетного года.

В случае досрочного увольнения врача — по собственному желанию, согласованию сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей — сумму пособия придется вернуть в течение 10 дней.

Но возвращать средства не нужно, если заведение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств, установление инвалидности I или II группы врачу или его близким, а также в случае призыва врача в армию.

Программа будет действовать до прекращения военного положения с возможностью продолжения.

