Переселенцам раздадут ваучеры: в Украине планируют внедрить новую жилищную программу для ВПЛ

В Украине разрабатывается новая программа, которая позволит внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) приобрести жилье взамен утраченного на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов, глава ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ, пишет «На пенсии».

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По его словам, Кабинет Министров активно обсуждает детали программы со Всемирным банком. Если решение будет принято, ВПЛ смогут получать специальные жилищные ваучеры. Эти ваучеры можно будет использовать как первый взнос по ипотеке или для погашения ипотечного кредита.

Приоритет в получении ваучеров будет предоставлен следующим категориям ВПЛ:

• Участники боевых действий

• Многодетные семьи

• Семьи погибших защитников

• Лица с инвалидностью

• Дети-сироты

• На завершающем этапе реализации программы — другие категории ВПЛ.

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Как писали «ФАКТЫ», в Украине вскоре вступят в силу новые правила предоставления денежной помощи внутренним переселенцам. С июля Минфин будет ежемесячно проверять пребывание ВПЛ за пределами Украины более 90 дней.

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